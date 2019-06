Stiri pe aceeasi tema

- Medicul oradean Stefan Quai, care a murit, vineri, in timp ce era de garda intr-un centru de permanenta din Oradea, avea lucrate aproape 24 de ore incontinuu. Cu doar doua zile inainte, acuzase probleme cardiace, fiind consultat de un specialist care, insa, nu i-a gasit nimic grav.

- Medicul pediatru din Oradea care a murit in timpul garzii la un centru de permanenta avea o pensie de 1.280 lei, sustine intr-o postare dr. Livia David, medic de la Spitalul de Urgenta Craiova, tragedia declansand o adevarata dezbatere pe retelele sociale, despre salariile si pensiile medicilor de familie.…

- Minsitrul Sanatații, Sorina Pintea, a reacționat dupa ce un medic din Bihor a murit in timpul garzii, spunand ca in sistemul de sanatate s-au facut pași importanți, insa efectele se vor vedea in timp.

- Colegii medicului care a murit in timp ce era de garda au facut acuzații grave dupa decesul acestuia, precizand ca barbatul muncea foarte mult, dar nu putea sa iși susțina casa și familia.

- Un medic oradean a murit, vineri dimineata, dupa ce i s-a facut rau in timp ce era in garda la un Centru de Permanenta din Oradea, doctorul fiind gasit prabusit in baie de catre asistentul medical cu care lucra.

- Un medic a murit in timp ce facea de garda la un centru de permanența din județul Bihor. Medicul primar dr. Livia Davidescu, din Craiova, scrie pe Facebook ca lista medicilor decedati in garda se prelungeste cu inca un nume. "Colegul Stefan Quai, primul mf-ist din Bihor cu contract privat cu CAS (si-a…

