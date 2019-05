Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 31 de ani a fost gasit spanzurat intr-o padurice din zona Țicau, Iasi. Descoperirea macabra a fost facuta de un trecator, in dupa-amiaza zilei de miercuri. Localnicul a sunat imediat la 112.

- Un italian in varsta de 54 de ani a intrat in vizorul polițiștilor, fiind suspectat ca ar fi comis o tentativa de jaf intr-o banca din municipiul Cluj-Napoca, in vara anului trecut. Barbatul este cercetat si in Italia pentru doua fapte de talharie, comise in 2011, fiind emis pe numele sau un mandat…

- Ies la iveala detalii socante in cazul tinerei de 24 de ani gasita moarta in cada, dupa ce s-a lovit la cap si s-a inecat. In urma cu doi ani, Flavia pare ca si-a prevestit sfarsitul.

- Pasagerii de pe cursa avia Chișinau-Istanbul au trait momente de groaza. Pana sa aterizeze pe aeroportul din Chișinau, pilotul a schimbat brusc, in cateva randuri direcția de deplasare, dar și altitudinea la care zbura avionul, potrivit unei persoane care s-a aflat la bordul avionului.

- Padurile tarii au inceput sa fie scoase la vanzare pe site-urile straine. Pe Alibaba, spre exemplu, un lot de padure din Vrancea de 142 de hectare se vinde cu 300 de mii de dolari, in timp ce pe un lot de 430 de hectare al carui proprietar este din Iasi se cere aproape un milion de...

- Cazul barbatului ucis cu drujba de un tanar caruia ii vanduse o mașina a șocat o țara intreaga, iar acum apar detalii șocante. Mai exact, se pare ca dupa crima oribila de la Sanandrei, Inspectoratul de Poliție Județean Timiș a demarat o ancheta interna.

- Noi informații in cazul invațatorului din Iași care ar fi depunctat un elev pentru ca a scris corect cuvantul „patinoar”. Parinții elevilor din clasa a doua de la Colegiul Național „Mihai Eminescu” din Iași spun ca dascalul iși face meseria „in mod exemplar” și il acuza pe barbatul care a postat incidentul…

- Un accident dramatic s-a petrecut vineri seara in Dambovita. Un barbat a murit dupa ce a fost calcat de doua masini. Pietonul era culcat pe sosea, iar soferii nu l-au mai putut evita. Intreaga scena a fost suprinsa de o camera de supraveghere din zona.