- Trei barbați acuzați ca au sechestrat și violat doi copii, in Capitala, au fost trimiși in judecata, aceștia fiind, in prezent, in stare de arest. In urma cercetarilor s-a stabilit ca faptele au avut loc in aprilie 2013, iar copiii ar fi fost amenințați inclusiv cu un pistol, anunța MEDIAFAX.Citește…

- Se pare ca adevarul incepe sa iasa la suprafata. Fragmente din mandibula Alexandrei au fost gasite in butoiul lui Gheorghe Dinca, potrivit Romania TV.Surse din dosarul Caracal au dezvaluit ca Gheorghe Dinca ar fi supus-o unor chinuri inimaginabile pe fata. "Un fragment din maxilarul…

- Ion Iliescu a ajuns pe mana medicilor de la spitalul Elias in urma cu doua zile, din cauza unor probleme mai vechi cu inima. Fostul președinte a fost internat cu simptomele unui infarct, fapt ce i-a ingrijorat teribil pe apropiați.

- Detalii cutremuratoare ies la iveala in urma dezvaluirilor despre continutul inregistrarii detinute de autoritatile turce de la consulatul saudit din Istanbul, unde in urma cu un an a fost asasinat intr-un...

- Detalii cutremuratoare ies la iveala in urma dezvaluirilor despre continutul inregistrarii detinute de autoritatile turce de la consulatul saudit din Istanbul, unde in urma cu an a fost asasinat intr-un mod extrem de brutal jurnalistul saudit Jamal Khashoggi, critic acerb al printului mostenitor…

- Noi detalii cutremuratoare ies la iveala in ancheta crimelor de la Caracal. Criminalul Gheorghe Dinca a descris cu lux de amanunte cum ucis-o pe Alexandra Macesanu. Potrivit unor surse Romania TV, ucigasul ar fi declarat ca nu intentionat sa o omoare pe Alexandra, iar decesul fetei a fost un accident.…