Detalii necunoscute ale autopsiei lui Michael Jackson au fost facute publice la 10 ani de la moartea starului, odata cu lansarea filmului documentar „Killing Michael Jackson”. Documentarul dezvaluie secrete și intamplari despre viața și moartea regelui muzicii pop. Detectivul Scott Smith de la Poliția din Los Angeles a dezvaluit ca Michael Jackson era chel. Smith a dat asigurari ca „de cate ori ieșea in public, Michael purta peruca”. „Cand i-am examinat capul am vazut ca in creștet era chel și ca nu avea par nici in parți”, a afirmat polițistul. Pe langa acest detalii, au mai ieșit la lumina cateva…