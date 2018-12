Stiri pe aceeasi tema

- In scopul prevenirii apariției toxinfectiilor alimentare in perioada sarbatorilor de iarna cand, in mod tradițional, consumul unor mari cantitați de produse alimentare crește, precum și pentru prevenirea raspandirii pestei porcine africane, D.S.V.S.A. Alba a dispus masuri specifice. Sunt intensificate…

- In scopul prevenirii apariției toxinfectiilor alimentare in perioada Sarbatorilor de iarna cand in mod tradițional consumul unor mari cantitați de produse alimentare crește, precum și pentru prevenirea raspandirii Pestei porcine Africane, D.S.V.S.A. Alba a dispus masuri specifice, precum și intesificarea…

- Consiliul Județean Alba a lansat invitația la procedura de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare pentru atribuirea contractului avand ca obiect „intretinere curenta pe timp de iarna a drumurilor judetene din judetul Alba”, in iarna 2018- 2019. Contractul este imparțit pe doua…

- V. Stoica Contractele subsecvente de deszapezire a drumurilor județene au intrat in vigoare incepand de ieri, termenul limita al acestora fiind mijlocul lunii martie 2019. Conform reprezentanților Consiliului Județean Prahova, pentru perioada acestui sezon rece sunt pregatite 45.624 de tone de nisip…

- Directia Judeteana de Administrare a Drumurilor si Podurilor Iasi a semnat contractul pentru deszapezirea drumurilor judetene in perioada 2018-2020. Pentru fiecare sezon, este necesara incheierea unui astfel de contract valabil in perioada 1 noiembrie – 15 martie. In situatia in care avertizarile meteo…

- Dupa ce in ultima ședința a Consiliului Județean Satu Mare au fost suplimentate, cu 900.000 de lei, fondurile destinate lucrarilor de intreținere a drumurilor județene, dar și ca urmare a condițiilor meteorologice favorabile desfașurarii acestor lucrari, a fost semnat un nou pachet de contracte subsecvente…

- Complexul de agrement Aqualand din municipiul Deva a trecut in luna septembrie 2018, conform HCL nr. 331/2018, in administrarea Serviciului Public de Intreținere și Gospodarire municipala Deva. Baza de agrement a fost inchisa temporar pentru lucrari de igienizare a bazinelor, vestiarelor,…

- Consiliul Județean Alba a lansat, recent, licitația pentru un contract in valoare estimata de 20.499.150 de lei (aproximativ 4,3 milioane de euro) pentru „Intretinere curenta pe timp de iarna a drumurilor judetene din judetul Alba”, in perioada 2018-2022. Procedura se deruleaza pe doua loturi. Unul…