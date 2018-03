Deszăpezire la Piața Centrală Câmpina. Deci se poate... Cand e de criticat, criticam, dar cand e de laudat, laudam. Iata ca exista și in Campina locuri unde se realizeaza eficient deszapezirea chiar și in condiții de cod portocaliu de ninsoare. Este vorba despre Piața Centrala Campina. Mai mulți angajați intervin cu lopețile pentru curațarea zapezii de pe trotuare, iar pe platformele comerciale și in zonele adiacente se intervine cu freza de zapada. Citeste articolul mai departe pe campinatv.ro…

