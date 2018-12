Destui cu alcool, droguri sau fără permis, pe șosele

Vineri, 21 decembrie, in jurul orei 22:40, pe D.N. 76, la Hidișelul de Sus, polițiștii de acolo cu cei din Toboliu au depistat in trafic un oradean de 63 de ani, in timp ce conducea un autoturism, avand o concentrație alcoolica de 0,69 mg/l alcool pur in aerul expirat. In prima zi de Craciun, la ora 0:04, pe str. Ogorului din Oradea polițiștii Biroului Drumuri Naționale și Europene – Serviciul Rutier au dat in trafic de un tanar oradean de 22 de ani, care rula cu o mașina avand o concentrație alcoolica de 0,82 mg/l alcool pur in aerul expirat. Tot marți, la ora 9:30, pe… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

Sursa articol si foto: caon.ro

