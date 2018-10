Stiri pe aceeasi tema

- Cinci persoane au fost ranite intr-un accident care s-a produs vineri dimineata in comuna Vaideeni, a anuntat IPJ Valcea. Toate cele cinci persoane se aflau intr-o masina al carei sofer nu a adaptat viteza...

- O soferita a fost ranita luni dimineata in urma unui accident rutier.Astfel, potrivit IPJ Constanta, in jurul orei 07:30, o femeie, in varsta de 39 de ani, a condus un autoturism, pe strada Campinei din Constanta, dinspre strada Ion Ursu catre bulevardul Aurel Vlaicu si, ajungand la intersectia tip…

- Un barbat din Sebes a fost retinut de Politie dupa ce a furat autoturismul fratelui sau si, fara a poseda permis de conducere, l-a condus pe drumurile publice si a provocat un accident soldat cu pagube materiale. Acesta a refuzat sa fie testat cu aparatul etilotest si recoltarii mostrelor de sange.…

- Un barbat a murit sambata dupa-amiaza intr-un accident produs pe Autostrada A2, dupa ce a pierdut controlul volanului, masina s-a rasturnat, el fiind proiectat in afara autoturismului. La fata locului s-a deplasat si elicopterul SMURD, dar cadrele medicale nu au putut decat sa constate decesul, transmite…

- Pofta de aventura pentru un barbat de 42 de ani, angajat la McDonald’s in Timișoara, la ieșirea din tura. Acesta a furat mașina unui coleg, a condus beat, fara permis și a provocat un accident de circulație. Individul este recidivist, fiind condamnat in trecut pentru talharie.

- O femeie din comuna Vintu de Jos care a condus fara a detine permis a provocat accident rutier la Acmariu, comuna Blandiana. A pierdut controlul volanului si s-a izbit cu masina de un podet. Potrivit IPJ Alba, in 22 iulie 2018, in jurul orei 9.45, politistii Sectiei 2 Politie Rurala Vintu de Jos au…

- Un autoturism Dacia Logan al Poliției a fost implicat intr-un accident, ieri dimineața, pe raza comunei Vicovu de Sus. Mașina poliției a intrat violent intr-un autoturism Seat, din cercetarile polițiștilor rezultand ca vinovata de accident se face tanara de 21 de ani de la volanul autoturismului, ...