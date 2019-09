Destituiri in Rusia in urma extragerii ”cartitei” CIA

Stiri pe aceeasi tema

- CNN a dezvaluit luni ca acest agent CIA a fost adus in Statele Unite in 2017. Potrivit cotidianului rus Kommersant, informatorul ar fi Oleg Smolenkov. El ar fi "disparut" impreuna cu sotia si cei trei copii in Muntenegru, in iunie 2017. "La putin dupa disparitia sa la Smolenko, in iunie 2017, agentiile…

- Presedintele francez Emmanuel Macron si omologul sau rus Vladimir Putin au avut o convorbire telefonica duminica, inaintea unei reuniuni comune a Consiliului franco-rus pe teme de securitate, programata pentru luni la Moscova, a anuntat presedintia franceza intr-o declaratie de presa citata de Reuters.…

- Rusia l-a transferat pe cineastul ucrainean Oleg Sentov dintr-o inchisoare izolata din Siberia la Moscova, iar agentiile de presa Tass si Interfax au raportat, potrivit Reuters, ca au loc negocieri cu autoritatile din Ucraina privind un schimb de prizonieri.Sentov a fost inchis in 2015 pentru…

- Uniunea Europeana se opune invitarii necondiționate a Rusiei de a se alatura, din nou, statelor membre G7, a precizat un inalt oficial european citat de agentia Reuters, preluata de Hotnews. Precizarea vine dupa ce președintele american Donald Trump a avansat ideea ca Rusia sa fie reprimita in grupul…

- Un purtator de cuvant al Kremlinului a declarat, marti, ca Rusia este cea care castiga cursa dezvoltarii de noi arme nucleare, dupa ce Trump a anuntat, pe Twitter, ca S.U.A. detine arme nucleare mult mai avansate. Declaratia vine dupa ce, saptamana trecuta, un accident nuclear a avut loc in nordul Rusiei,…

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat marti ca, din respect fata de poporul georgian si pentru mentinerea relatiilor bilaterale, Rusia nu ar trebui sa impuna noi sanctiuni impotriva Georgiei, declaratie prin care s-a disociat de rezolutia adoptata de Duma de Stat privind inasprirea sanctiunilor…

- Incendiul declansat la bordul submarinului rusesc secret cu propulsie nucleara in Marea Barents, soldat cu moartea a 14 ofiteri de marina de grad superior, ar fi putut provoca o "catastrofa de proportii globale" daca echipajul nu ar fi actionat cu un curaj deosebit, a declarat un inalt responsabil din…

- Partidul 'Visul Georgian ofera o reforma politica majora. Propunem ca alegerile legislative din 2020 sa fie organizate sub forma de scrutin proportional', a declarat intr-o conferinta de presa Ivanisvili, un miliardar considerat cel mai influent om din politica georgiana. Mii de georgieni…