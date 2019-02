Deise Cipriano era membra a trupei Fat Family, care, asa cum ii spune si numele, era compusa din persoane supraponderale si care apartineau aceleiasi familii. Oalta membra a grupului, Sidney Cipriano, cunoscuta sub numele de Sidney Sinay, a murit pe 1 februarie 2011, in urma unui infarct. Deise Cipriano a aflat ca sufera de cancer la ficat in luna august a anului trecut. Deise era mama unei fete, Talita Cipriano, care si-a ras parul in onoarea mamei sale, in timpul in care aceasta a facut chimioterapie.

Trupa Fat Family a scos patru albume, ultimul dintre ele in 2003. Muzica lor era…