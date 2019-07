Stiri pe aceeasi tema

- Imagini de coșmar au fost surprinse in Valcea, dupa ce o ploaie torențiala s-a manifestat cum nu s-a putut mai rau. In urma precipitațiilor abundente s-au creat torente puternice pe strazi, care au inghițit totul in cale.

- Este stare de alerta in Valcea, dupa ce ploile torențiale au dat naștere unor inundații-monstru! Mai multe locuințe au fost pur și simplu distruse de apa care a patruns in acestea, iar localnicii nu mai știu ce sa faca, pentru a indrepta situația in care se afla.

- Coșmar pentru localnicii din Sebeșel sambata dupa-amiaza, cand din cauza dupa ploilor torențiale strazile principale au fost inundate, iar apa a patruns in curți și in case. Apele au adus bușteni, resturi de lemn și gunoaie menajere, lasand in urma lor o priveliște apocaliptica. Institutul Național…

- Brigitte Sfat și Florin Pastrama ar trebui sa se casatoreasca civil, luni, 27 mai, insa ziua a inceput cu tensiuni și asta pentru ca pritetenele brunetei i-au cerut sa se gandeasca bine inainte de a face pasul cel mare. „Nu vreau sa suferi! Sa il mai cunoasca. Așa repede? Unii mai traiesc 2-3 ani și…

- Persoanele care locuiesc pe strada Cuza Voda, in comuna Valea Lupului, sat Valea Lupului se confrunta cu o problema mare. De aproximativ o luna, de cand s-au inceput lucrarile de „modernizare", strada mentionata este un cosmar in urma decopertarii, iar dupa ce ploua devine impracticabila. Rezidentii…