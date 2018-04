Stiri pe aceeasi tema

- Aproape 100 de angajati ai Spitalului de Psihiatrie Cronici din Dumbraveni, judetul Vrancea, au iesit marti in curtea unitatii medicale, in semn de protest fata de taierea unor sporuri salariale, care ar putea duce la o diminuare a veniturilor in cazul unui asistent de pana la 600 de lei. Sindicalistii…

- Bucovina s-a transformat intr-o destinatie de lux pentru vacanta de Paste. Trei nopti de cazare costa pana la 643 de euro (3.000 de lei), pentru doua persoane. In mini vacanta de Paste, ceva mai ieftine sunt destinatii din Europa precum Grecia, Milano, Londra sau Roma.

- Bulgaria: Controale ingreunate la vami in perioada sarbatorilor de Paște Cei care planuiesc sa îsi petreaca sarbatorile de Pasti în Bulgaria, trebuie sa tina cont ca s-ar putea sa astepte mai mult la granita. Agentia de vami din aceasta tara lucreaza, de duminica pâna marti,…

- Valea Prahovei, Litoralul sau zona cu aer pur a lacului Colibita, sunt doar cateva dintre locurile preferate de romani pentru minivacanta de Pasti. Pe iubitorii de traditii, Bucovina ii asteapta la incondeiat de oua in costume traditionale. Preturile, intre 700 si 2.500 de lei de persoana.

- Hotelierii si proprietarii de vile si pensiuni din statiunile de pe Valea Prahovei au pachete turistice pentru sarbatorile de Pasti la preturi care pornesc de la 350 de lei de persoana pentru trei nopti de cazare cu demipensiune si masa festiva. Unele oferte inclus reduceri la centre SPA sau de divertisment…

- Cele mai ieftine pachete turistice din statiunile de pe Valea Prahovei sunt puse la dispozitie de proprietarii de vile. In statiunea Busteni, spre exemplu, o oferta care include trei nopti de cazare, demipensiune si masa festiva in ziua de Pasti la o vila de trei stele costa 350 de lei de persoana.…

- Un numar de 649.855 de persoane au cerut azil in Uniunea Europeana in anul 2017, numar cu aproape jumatate mai mic decat recordul de 1,26 milioane de solicitanti de azil inregistrati in 2015, releva un studiu al Biroului de statistica al UE (Eurostat) publicat marti pe site-ul sau, informeaza AGERPRES…

- Astazi, 22 martie, la Centrul National de Instruire Intrunita (CNII) „Getica” din Cincu, judetul Brasov, este organizata Ziua Distinsilor Vizitatori a Exercitiului ,, Dacian Lancer 18”, incepand cu ora 11.30. Exercițiul are rol de evaluare a Comandamentului Multinational de Divizie Sud-Est – MNDSE,…

- Romania are cel mai ieftin teren arabil din Uniunea Europeana, cu o valoare medie de 1958 de euro pe hectar, potrivit cifrelor Eurostat pe 2016. Pe de alta parte, la capatul opus se afla Olanda un un hectar de teren de 31,5 ori mai scump, adica undeva la 63.000 de euro pe hectar. Dar daca ne uitam la…

- Intr-adevar, pretul terenului arabil in fiecare regiune din Olanda este mai ridicat decat nivelul mediu din toate celelalte state membre ale UE. In randul regiunilor UE pentru care sunt disponibile datele pe 2016, cel mai scump hectar de teren arabil a fost in regiunea Liguria din Italia (in medie -…

- Aceasta intalnire a fost o activitate de predare-invatare-formare destinata elevilor din Bulgaria, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Portugalia si Romania. Au fost organizate ateliere de lucru ce au avut ca tema importanta lecturii in viata de zi cu zi si dezvoltarea abilitatilor de comunicare prin…

- Piscina, aer condiționat, cazare de lux! Totul, pentru Liviu și Andrei, cei doi care au caștigat jocul amuletei și și-au insușit bonusul, dar și suma de 1000 de euro, disponibila la finalul competiției.

- Casa de cob construita pe malul Nerei, la Sasca Montana, judetul Caras-Severin, ridicata de catre arhitecta timisoreana Ileana Mavrodin, este deschisa acum turistilor interesati s-o locuiasca.

- Initiativa legislativa prin care angajatii din Romania mai castiga o zi libera, respectiv Vinerea Mare, va creste cu aproximativ 30% numarul de turisti care vor merge in vacanta de Paste in destinatii interne si externe. In doar cateva zile de la decizia ca Vinerea Mare sa fie sarbatoare legala,…

- La Liceul de Arte „Marin Sorescu“ din Craiova incepe vineri, 16 martie, cea de a XII-a ediție a Concursului Internațional „Craiova Piano“, la care vor participa elevi, studenți și doctoranzi din Romania, precum și din Bulgaria, Grecia, Turcia, Macedonia, Republica ...

- O platforma gestionata de FGSZ, transportatorul maghiar de gaze, este cea pe care o utilizeaza Transgaz atunci cand scoate la licitatie rezervarea capacitatilor de transport al gazelor in Bulgaria sau Ungaria. Transportatorul roman de gaze Transgaz invoca in acest sens un regulament european care prevede…

- Cel mai mare targ apicol din Romania, „Sarbatoarea Mierii” se va desfasura in zilele de 24 si 25 martie 2018, in centrul istoric al municipiului Blaj. Ajunsa la editia a XI-a, manifestarea vine, si in acest an, cu noutati, aducand, pe langa sectiunile obisnuite – targul cu vanzare, secțiunea de comunicari…

- Tottenham se va muta la inceputul sezonului viitor pe noua arena de 62.000 de locuri, iar prețurile abonamentelor anunțate de oficiali i-au speriat pe fanii nord-londonezilor. Tottenham a disputat partidele de pe teren propriu din acest sezon pe Wembley . Vechiul White Hart Lane a fost inlocuit cu o…

- Vinerea Mare devine oficial zi libera pentru romani; Președintele Iohannis a promulgat legea care prevede o noua zi libera pentru romanii de la stat. Propunerea legislativa a fost initiata de un grup de 42 de senatori si deputati din intreg spectrul politic si a fost adoptata de Parlament in regim de…

- Mai este mai puțin de o luna pana la Paște, iar daca nu v-ați facut inca planuri pentru aceste sarbatori, Libertatea va ofera cateva sugestii pentru vacanța de Paște, care deschide sezonul estival. Cele mai cunoscute destinații pentru perioada libera de Paște raman Maramureșul, Bucovina sau Bulgaria…

- O calugarița care se judeca cu Katy Parry a murit in fața instanței. O calugarița amestecata intr-o disputa de proprietate cu artista Katy Perry s-a prabușit și a murit in fața instanței de judecata, vineri, arata presa americana. Sora Catherine Rose Holzman avea 89 de ani și era una dintre cele doua…

- Crescatorii de animale au scos deja la vanzare miei și carne de miel pentru Paște. Prețurile variaza in funcție de zona, de la 20 la 25 de lei kilogramul de carne de miel. Mieii au, in general, intre 8 și 15 kilograme, așa ca cei care vor sa comande un miel tranșat ar putea plati intre 160-200…

- Retailerul grec Jumbo a inaugurat un nou magazin in Bucuresti, in suprafata de 11.460 de metri patrati. Reteaua Jumbo din Romania a ajuns astfel la noua magazine, un numar egal cu cel al magazinelor retailerului de jucarii din Bulgaria. Reteaua mai cuprinde 51 de magazine Jumbo in Grecia si cinci…

- Potrivit unui comunicat al Garzii de Coasta, la PTF Negru Voda – Kardam, echipe de control formate din politisti de frontiera din cadrul Serviciului Combaterea Migratiei Ilegale si Infractionalitatii Transfrontaliere al Garzii de Coasta si din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Negru Voda, impreuna…

- Politistii de frontiera romani si bulgari au desfasurat o ampla actiune de combatere a migratiei ilegale, ocazie cu care au descoperit, ascunsi in mai multe microbuze ce veneau din Turcia si erau conduse de cetateni din R. Moldova, treisprezece cetateni irakieni si iranieni, care incercau sa intre ilegal…

- Grupul elen Sarantis anunta in urma cu mai putin de cinci ani ca inchide fabrica locala in care erau realizate cosmeticele sub brand romanesc Elmiplant, mutand productia in tara-mama, Grecia. Un model similar au aplicat si alti jucatori straini, astfel ca Unilever produce inghetata Napoca in Bulgaria,…

- Agentia Pandorra Story Style anunta lansarea evenimentului international fenomen Legion Run in data de 16 iunie 2018 la Divertiland Waterpark. Legion Run este un brand care creste rapid in numar de evenimente si participanti, desfasurandu-se pana acum in Franta, Grecia, Ungaria, Bulgaria,…

- Cehia este tara cu cea mai mica rata a somajului din cadrul Uniunii Europene, la nivelul de 2,4%, comparativ cu media comunitara de 7,3%. Rata somajului a fost, in ianuarie, de 2,4% in Cehia, de 3,8% in Ungaria, de 4,5% in Polonia si de 4,6% in Romania. In Austria, rata somajului a fost in ianuarie…

- Vești excelente pentru banațenii care și-au propus sa-și petreaca concediul in Turcia sau Grecia, in aceasta vara. Aeroportul Internațional Timișoara anunța ca, pana in prezent, au fost confirmate pentru sezonul estival trei destinații de vacanța: Antalya, Creta și Zakynthos. Potrivit unui comunicat…

- Intreceri spectaculoase la FIS Children Trophy, in Poiana Brașov. Lista caștigatorilor. Concursul de schi pentru copii și tineret Poiana Brașov FIS Children Trophy. Vezi galeria foto + 2 + 2 In zilele de 23 – 24 februarie 2018, Romania a fost pentru prima oara gazda unei competiții de schi de nivel…

- Popularitatea Bulgariei ca destinatie turistica sporeste constant iar numarul turistilor straini care viziteaza tara creste in fiecare an, statisticile pe 2017 indicand ca 8,882 milioane de vizitatori straini au venit in Bulgaria, in crestere cu 7,6% fata de 2016, a anuntat vineri ministrul Turismului,…

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a incheiat un acord cu Expat Asset Management pentru licentierea indicelui BET-BK, care include 25 de companii de la Bucuresti, creat si administrat de BVB, care va fi folosit ca suport pentru ETF-ul Expat Romania BET-BK UCITS, tranzactionat la Sofia.…

- Un cutremur de magnitudine 4,6 a avut loc in aceasta dimineata in Bulgaria, in apropiere de orasul Asenovgrad din sudul tarii. Seismul s-a petrecut in jurul orei 1:40, la o adancime de doar 10 kilometri, destul de aproape de suprafata. Potrivit Centrului Seismologic Euro-Mediteranean, miscarea de pamant…

- Din ce in ce mai mulți romani renunța la clasicele vacanțe in Grecia, Bulgaria sau pe litoralul romanesc și aleg croazierele. Prețul unei asemenea vacanțe poate fi chiar mai mic, iar serviciile de care beneficiezi și locurile pe care le vezi merita toți banii. Care sunt, din toate punctele de vedere…

- Travel Planner, touroperator specializat pe vacante in Bulgaria si Grecia, a fost infiintat in 2008. Doi ani mai tarziu avea o cifra de afaceri de 1,5 milioane de euro, ajungand in prezent la 3,5 milioane de euro. Care este cea mai mare provocarea a agentiei? Scaderea marjei de profit si a fortei…

- Marius Copil (93 ATP) l-a invins vineri pe Gilles Muller (28 ATP), al treilea favorit al turneului ATP 250 de la Sofia, scor 6-4, 6-4 in sferturile de finala. Copil a invins un adversar mai bine clasat cu 65 de locuri, obtinand o performanta superba Copil s-a facut mare in tara…

- Grecia sau Bulgaria sunt destinatii clasice pentru romanii care vor un sejur la mare in afara tarii. In ultimii ani insa, Albania vine tare din urma cu oferte foarte ieftine si conditii bune.

- Uniunea Nationala a Transportatorilor Rutieri din Romania (UNTRR), unul dintre patronatele transportatorilor, a anuntat joi ca cere Guvernului sa elimine supraacciza la carburanti in lipsa unei scheme de rambursare a supraaccizei catre transportatori, in caz contrar firmele de transport fiind nevoite…

- Bulgaria a fost vizitata anul trecut de 8,88 de milioane de turisti straini, o crestere de 7,6% fata de 2016, cei mai multi vizitatori fiind din Grecia (1,16 milioane) si Romania (1,14 milioane), a anuntat luni Ministerul Turismului, transmit BTA, Novinite si Xinhua, informeaza AGERPRES . Pe locurile…

- Cele mai multe ore pe saptamana - 42 - muncesc angajatii din sectorul minier si cei care lucreaza in cariere (de piatra, marmura, nisip), iar cele mai putine - 38,1 - cei din domeniul educatiei.Cea mai lunga saptamana de munca este in Marea Britanie, iar cea mai scurta in Danemarca (singura…

- Tarifele platite intre operatori pentru portarea numerelor de telefon ar putea scadea cu pana la 66%, potrivit unei propuneri a Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM supusa dezbaterii publice. “Ţinând cont de volumul semnificativ de numere portate…

- Premierul bulgar Boiko Borisov, a carui tara detine presedintia semestriala prin rotatie a Uniunii Europene, a avut luni la Sofia o intalnire de lucru cu omologul sau ceh Andrej Babis, care a pledat pentru aderarea la spatiul Schengen a Bulgariei, dar si a Romaniei si Croatiei, informeaza BTA.…

- Potrivit unui studiu publicat joi de Eurostat, care citeaza date din 2016, aproape 14% dintre romani susțin ca nu reușesc sa iși incalzeasca locuințele corespunzator. Aceasta cifra plaseaza Romania pe locul 7 in topul principalelor tari din UE dupa procentul populatiei care intampina dificultati in…

- Doi tineri au fost gasiți morți într-o locuința de pe insula elena Kefalonia, iar autoritațile cred ca aceștia și-au pus capat zilelor într-un ritual satanic, noteaza Daily Mirror. Lilia Botusheva (23 de ani) din Bulgaria a plecat în Grecia, împreuna cu iubitul ei din…

- Spațiile de cazare din statiunile montane de pe Valea Prahovei au fost ocupate aproape complet, iar cele din stațiunile balneare sau de pe litoral au avut de asemenea cautare. Dintre cei aproape 170.000 de turiști, o mare parte au preferat destinatii cu traditie, cel mai mare numar de locuri…

- Romanii și-au permis iarna aceasta concedii in țara mai scumpe cu 6% fața de anul trecut. Pana acum au cheltuit pe vacanțe 15 milioane de euro, iar unii și-au prelungit sejururile pe Valea Prahovei sau in Bucovina pana dupa Sfantul Ion.