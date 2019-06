Stiri pe aceeasi tema

- Ianis Hagi (20 de ani) ar putea pleca in aceasta vara de la Viitorul, direct in Spania, la FC Sevilla. Așa cum GSP.ro anunța in urma cu cateva zile, FC Sevilla este interesata de transferul lui Ianis Hagi, iar Gica Popescu și George Ogararu au facut o vizita in Spania (DETALII AICI). Potrivit Marca,…

- Gheorghe Hagi a explicat ca se gandește deja la sezonul viitor și da ca iminenta plecarea fiului sau, Ianis Hagi, de la Viitorul. Hagi susține ca il pregatește pe brazilianul Eric pentru a juca din sezonul viitor pe postul lui Ianis.Citește și: Sondaj CURS - Cum stau partidele cu o luna inaintea…

- Gica Hagi, patronul celor de la Viitorul, a vorbit despre fiul sau, mijlocașul Ianis Hagi, 20 de ani, și despre transferul acestuia. GSP a scris azi ca Ianis Hagi are pe masa oferte de la FC Sevilla și Valencia, doua echipe importante, cu tradiție, din La Liga (Detalii AICI). Gica Hagi a anunțat ca…

- Mutarea lui Ianis Hagi de la Viitorul la un club din strainatate, existand deja interesul unor cluburi ca Sevilla, Inter, Genk sau Standard Liege pentru el, e cea mai mediatizata.Acum, Gica Hagi, managerul clubului constantean si parintele mijlocasului de 20 de ani, a venit cu detalii despre…

- Gica Hagi este convins ca fiul sau va pleca de la Viitorul in vara si crede ca Spania este detinatia ideala pentru Ianis Hagi. Gica Hagi, super lovitura dupa transferul lui Razvan Marin la Ajax. Cati bani incaseaza "Regele" "E adevarat ca Ianis Hagi are oferte din Spania, din Italia,…

- Gica Hagi a confirmat ca Ianis Hagi (20 de ani) are mai multe oferte din campionatele importante ale Europei. „Regele" crede ca fiul sau va pleca de la Viitorul in vara. „E adevarat ca Ianis Hagi are oferte din Spania, din Italia, din Germania, din Belgia. E curtat, e foarte curtat. Va fi foarte greu…

- Dumitru Dragomir considera insa ca Gica Hagi n-ar trebui sa-i dea drumul lui Ianis Hagi pe mai putin de 10 milioane de euro. "Vad ca se vorbeste despre posibilul transfer al lui Ianis la Sevilla pentru 5 milioane de euro. Eu cred ca e o suma mica. Gica ar trebui sa-l vanda pentru zece milioane.…

- Gica Hagi va negocia transferul saptamana viitoare, in Spania. Totusi, mutarea lui Ianis Hagi ar urma sa fie facuta aiba dupa Campionatul European de tineret din Italia si San Marino. In acest moment insa, destinatia cu cele mai mari sanse este Spania, de unde FC Sevilla a fost in trecut interesata…