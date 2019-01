Destinatia de vacanta a lui Dragnea din Brazilia a devenit raiul infractorilor. A fost trimisa armata sa faca ordine Orasul brazilian Fortaleza este asediat de bande de raufacatori, iar autoritatile sunt depasite de situatie si au cerut inteventia armatei pentru a face ordine pe strazi.



Zeci de atacuri au avut loc numai in ultima saptamana in Fortaleza, unde infractorii nu au ezitat sa jefuiasca si sa incendieze banci si magazine in plina zi, informeaza BBC.



Pe strazile orasului au fost trimisi 300 de militari inarmati, pentru a tine situatia sub control.



Valul de violenta a fost declansat de inasprirea conditiilor din inchisorile braziliene, unde sunt inchisi circa 700.000 de infractori.



