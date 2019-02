Stiri pe aceeasi tema

- Sfarșit cumplit pentru un roman in varsta de 22 de ani, care s-a stins din viața dupa ce a fost strivit de un tomberon metalic. Tragedia a avut loc la Anzio, in apropierea Romei, Italia. Marian Robert Neacșu era rezident in Pomezia și lucra la o fabrica de colectare a hartiei. In timp ce era la locul…

Destin tragic pentru un roman de 44 de ani, in Italia. Mihai Vasile, care era cioban in localitatea Santa Lucia del Mela din provincia Messina

- Un roman a murit in Italia. Tanarul de 33 de ani a incercat sa fure o mașina, insa a fost observat și urmarit de polițiști. Totul s-a terminat tragic, dupa ce barbatul a cazut și și-a rupt gatul.

- Accidentul a avut loc, duminica, in apropiere de Zurich. Din cauza condițiilor meteo, autocarul care facea legatura intre Genova, Italia, si Dusseldorf, Germania, a derapat și s-a izbit de un zid. In urma impactului, o persoana a murit și alte 44 au fost ranite. Printre raniți se numara 13 italieni,…

Vasile Nastasa, un tanar roman de 39 de ani, a murit intr-un tragic accident rutier care a avut loc in localitatea Montichiari din Italia

- Italienii incearca sa ințeleaga cum a intrat romanul pe contrasens și au dispus in acest sens chiar și o autopsie. Vasile Nastasa era muncitor in construcții, a lucrat in șantierele din intreaga provincie, impreuna cu familia sa, scrie presa din Italia. El era inca rezident in Romania,…

- Un roman de 46 de ani a fost prins de carabinierii la putin timp dupa ce furase 136 de perechi de blugi dintr-un magazin de moda. Hotul reusise sa fure aproape toate perechile de blugi de pe rafturi, "dintr-o lovitura".

- Deznodamant trist pentru Cristian Ștefan Spinu, tanarul roman in varsta de 26 de ani, dat disparut pe data de 15 noiembrie a acestui an. Cristian a fost gasit miercuri, 28 noiembrie, fara viața, in...