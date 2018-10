Stiri pe aceeasi tema

- Descoperire socanta intr-o localitate din Arges. O femeie de 30 de ani, mama a doi copii mici, a fost gasita de parintii ei fara suflare, cu mai multe rani pe corp. Femeia se afla in divort cu sotul ei si, in urma cu doua luni, aceasta ar fi anunțat Poliția ca este amenințata cu moartea de catre un…

- O fetița in varsta de trei ani a fost gasita moarta intr-o fantana de canalizare. Descoperirea macabra a fost facuta chiar de catre bunica micuței. Tragedie s-a petrecut in satul Bulaiești, raionul Orhei. Conform primarului din localitate, fetița a ramas in grija bunicii pentru ca mama, care este gravida,…

- Bianca Hincu, o tanara de 17 ani, a fost gasita spanzurata. Bianca fusese data disparuta de acasa in urma cu aproape o luna, conform Cancan. Trupul neinsuflețit a fost descoperit luni dimineața, in zona Draslavaț. Motivul care a facut-o sa-și ia zilele pare sa fi fost o dezamagire in dragoste. Tanara…

- O fata de 16 ani, care a fost data disparuta de parinți la jumatatea lunii august, a fost descoperita moarta, luni, de catre un barbat de 77 de ani, din Huși, care a gasit-o pe adolescneta spanzurata pe un teren al sau, scrie Mediafax.Reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ)…

- UPDATE: Trupul neinsulfețit a fost descoperit azi-dimineața, in zona Draslavaț. Un barbat in varsta de 76 de ani a fost cel care a sesizat Poliția, sunand la 112. Omul a vazut o persoana spanzurata intr-unul din copacii, aflați pe proprietatea lui. “Rezultatul sigur il vor avea maine, ca urmare a necropsiei…

- Potrivit reprezentantilor ISU, femeia era decedata, cel mai probabil inecata.Trupul femeii a fost vazut de un trecator, care a sunat la 112. The post Femeie moarta in Lacul Padurice! A fost gasita in aceasta dimineata appeared first on Renasterea banateana .

- O drama uriașa s-a abatut asupra unei familii din comuna Deleni, județul Vaslui! Plecata la munca in Italia, Manuela Damian a avut parte de o moarte teribila. Ea a fost gasita fara suflare intre șinele de tren, iar carabinierii incearca acum sa afle cum s-a produs decesul. Potrivit vremeanoua.ro,…

- Un roman a murit in India iar cadavrul sau sta de doua luni la morga fara ca nici macar familia sa fie anunțata. Situația incredibila s-a produs dupa ce consulatul Romaniei a cerut efectuarea unor teste ADN pentru ca diplomații nu sunt siguri asupra identitații barbatului. Romanul a fost gasit mort…