- Președintele Klaus Iohannis reacționeaza in urma morții unui copil de trei ani, dupa ce a cazut in fosa septica din curtea gradiniței. Președintele considera ca tragedia din județul Iași este dureroasa și revoltatoare, arata un comunicat al Administrației Prezidențiale. „Aceasta drama, care din nefericire…

- Clipe de cosmar pentru o familie din Iasi, dupa ce un baietel in varsta de trei ani a murit inecat intr-o fosa septica • Tragedia s-a petrecut in comuna ieseana Braesti, in satul Buda • Micutul se pare ca mergea de doar doua saptamani la gradinita, nefiind inscris cu forme legale • Ieri, din motive…

