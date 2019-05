Stiri pe aceeasi tema

- Surse din Biserica Catolica din Romania au susținut, pentru Mediafax, ca Papa Francisc va opta pentru un meniu mediteranean – italienesc pe durata vizitei sale in Romania si „nu va avea timp sa savureze mancarea romaneasca". Suveranul Pontif va avea un meniu simplu, dar foarte bogat in legume.…

- Papa Francisc va vizita Romania in perioada 31 mai - 2 iunie. Calatoria apostolica a Suveranului Pontif incepe de pe București, unde vineri, 31 mai, de la ora 18.10, va oficia Sfanta Liturghie la Catedrala Sfantul Iosif. Arhidieceza Romano-Catolica de București (ARCB) a inceput distribuirea biletelor…

- Papa Francisc este al doilea Suveran Pontif al bisericii catolice, care vine in Romania. Pentru a-l putea asculta ati putea parcurge sute de kilometri pana la Bucuresti, Blaj, Sumuleu Ciuc sau Iasi.

- Reporterii Libertatea au fost in orașelul bulgar Rakovski și au surprins freamatul urbei in așteptarea lui Papa Francisc, care va petrece aici o zi din vizita lui in țara vecina. Presați de greutatea evenimentului istoric cu care sunt contemporani, edilii orașului ce numara doar 17.000 de sufletele…

- Papa Francisc va face o vizita in Romania, intre 31 mai si 2 iunie, și va fi cazat la Nuntiatura Apostolica din Capitala, acolo unde, in urma cu 20 de ani, a fost cazat si Papa Ioan Paul al II-lea.

- Scaunul pe care se va așeza Suveranul Pontif, in vizita sa la Iași, a fost realizat de un meșter local, bun cunoscator al artei lemnului. Catalin Hadar, un apreciat tamplar din Iasi, a primit zilele trecute o misiune deosebita: sa construiasca scaunul pe care va sta Papa Francisc in timpul vizitei sale…

- Au inceput inscrierile pentru vizita Papei Francisc in Romania. Cei care doresc sa participe la Liturghia din 31 mai, oficiata de Papa Francisc la Catedrala ''Sfantul Iosif'' din Bucuresti, se pot inscrie pe o platforma online pana pe 30 aprilie, fara o limita de locuri.

- Papa Francisc se va afla la Iasi pe 1 iunie. Administratia Prezidentiala si Vaticanul au anuntat programul oficial al vizitei Suveranului Pontif in Romania, care va avea loc intre 31 mai si 2 iunie. La Iasi, Sfantul Parinte va vizita catedrala „Sfanta Fecioara Maria, Regina” si va avea o intalnire cu…