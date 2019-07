Despre trenuri si digitalizare: "Un monstru cu mii de capete nu se stapaneste cu hartia si creionul"

Stiri pe aceeasi tema

- Grup Feroviar Roman (GFR) anunta emiterea primelor Scrisori de Trasura Electronica pentru transporturile feroviare derulate pentru OMV Petrom, marcand astfel extinderea acestui serviciu catre toți marii jucatori din domeniul produselor petroliere. GFR este singura companie din Romania și unul…

- In țara lui „natala”, Bacalaureatul, aparut in anul 1801, printr-un decret dat de Napoleon Bonaparte, arata complet diferit fața de cel din Romania. Examenul va suferi o reforma, urmand ca, din 2021, sa fie reorganizat, dupa ce a fost numit „un monstru organizațional”.

- Echipa naționala a României U-21 s-a calificat în semifinalele Campionatului European de Tineret dupa remiza alba cu reprezentativa Franței, dar totul a fost umbrit de un incident neplacut petrecut la finalul jocului disputat la Cesena. Cristi Manea, cel care a jucat toate minutele…

- La expoziție organizata de Clubul Feroviar “Crișana” din Oradea participa cluburi din trei țari: Ungaria, Austria și Romania (Clubul Feroviar “Crișana” și Clubul Feroviar București).

- Asociatia are trei membri fondatori: Sandu Constantinescu, fratele lui Mihnea Constantinescu, Cora Minodora Stavarescu, nepoata lui Mihnea Constantinescu, si Ion Sterian, directorul general al Transgaz și unul dintre cei mai apropiați colaboratori și prieteni ai lui Mihnea Constantinescu. Cei doi…

- Anul acesta Romania si Serbia sarbatoresc 140 de ani de relatii diplomatice. Cu aceasta ocazie, E.S. Dl. Branko Brankovic, Ambasadorul Serbiei in Romania, a vorbit, intr-un interviu acordat Wall-Street , despre relatiile excelente politice si...

- Numarul total de ovine si caprine a crescut la nivel national cu 1,8%, in 2018 fata de anul anterior, Romania clasandu-se astfel pe locul patru in Uniunea Europeana (UE) in ceea ce priveste efectivele din aceasta rasa, cu 11,69 de milioane de capete, dupa Marea Britanie, Spania si Grecia, reiese din…

- A fost cea mai mare tornada vazuta pana acum in Romania și este inca un semn ca extremele meteo iau forme tot mai violente. O tornada uriașa s-a format in dupa-amiaza zilei de 30 aprilie 2019, in județul Calarași. Zeci de imagini au surprins momentul tornadei, insa puține au captat chiar momentul de…