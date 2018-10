Stiri pe aceeasi tema

- Daca in cele mai multe licee din municipiu telefoanele mobile le sunt interzise elevilor in timpul orelor, un profesor buzoian isi indeamna elevii sa stea cu mobilele pe banca. Este vorba despre profesorul Bogdan Enescu, de la Colegiul „B. P. Hasdeu”, omul care a pregatit loturile olimpice de matematica…

- Daca priviți atent, pe fiecare bancnota americana veți descoperi un ochi așezat pe o piramida, sub care apar niște cuvinte misterioase NOVUS ORDO SECLORUM. Ce reprezinta acest semn ciudat? Nimic altceva decat faptul ca mulți dintre parinții fondatori ai Americii erau masoni. Simbolul, care aparține…

- Ansambluri folclorice din sapte tari au poposit joi la Buzau cu ocazia Festivalului International de Dansuri Folclorice „Plaiurile Mioritice”, organizat de catre Centrul Judetean de Cultura si Arta, institutie aflata in subordinea Consiliului Judetean Buzau. Dansatori in costume traditionale din Lituania,…

- Muntenegru raspunde atacului lui Trump care a insinuat ca de aici poate incepe Al Treilea Razboi Mondial și spune ca deși sunt o țara mica ei ”contribuie la pace” și invoca faptul ca țara s-a desprins din fosta Iugoslavie fara a se recurge la varsare de sange. Intr-un comunicat transmis de autoritațile…

- Valoarea totala de piata a celor mai mari 100 de companii globale a crescut cu 15% comparativ cu anul trecut si a ajuns la 20.000 de miliarde de dolari, fapt ce reflecta o crestere de 11,5% a Indexului Global MCSI, arata studiul PwC Global Top 100. Statele Unite ale Americii revendica prima poziţie…

- Statele Unite ale Americii nu cauta "rezultate finale concrete" de pe urma intrevederii de luni dintre presedintele american Donald Trump si omologul sau rus Vladimir Putin, a declarat consilierul pe probleme de securitate nationala al Casei Albe, John Bolton, intr-un interviu acordat duminica emisiunii…

- Președintele Franței, Emmanuel Macron, a spus, joi, ca președintele SUA, Donald Trump, nu a spus niciodata ca intenționeaza sa se retraga din NATO, in cadrul intrevederilor bilaterale sau multilaterale la summitul de la Bruxelles. ”Nu vorbesc niciodata despre ce se intampla in spatele scenei in general,…

- Ambasada Statelor Unite ale Americii la Bucuresti face apel la Romania sa "mentina si sa sprijine puternicele sale institutii de lupta impotriva coruptiei". Si Comisia Europeana conditioneaza evaluarile din mecanismul MCV de mentinerea rezultatelor in lupta...