Austria: Cinci calugari, raniti intr-un atac la o biserica din Viena

Cinci calugari au fost raniti, intre care unul se afla in stare grava, in timpul unui jaf intr-o biserica a unei manastiri de la periferia capitalei Viena, anuntat joi politia austriaca, relateaza AFP, informeaza AGERPRES . In jurul orei 13.30 (12.30 GMT), doi suspecti… [citeste mai departe]