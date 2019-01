Despre statutul PLUS şi ce ne spune el In ce ma priveste, trei lucruri am de spus despre zisul statut. 1. E un statut clasic de organizatie de partid - iar aici „clasic" inseamna plicticos. Statutul descrie o organizatie tipica, cu conducere centrala, judeteana si locala, cu congres si comisie de arbitraj etc. E tipul de organizatie standard pe care il regasim in toata lumea industriala. Problema e ca noi am intrat binisor in lumea post-industriala, ba chiar in cea a societatii (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cine nu iubește sa calatoreasca? Pentru unii nu exista placere mai mare decat cea de a explora lumea inconjuratoare, cu toate frumusețile ei. Chiar și cei care ies mai greu din zona de confort, odata porniți in aventura, incep sa dezvolte tot mai mult interes vizavi de astfel de pauze de la rutina.…

- Un barbat s-a ales cu o afectiune pe care a descris-o drept „piele de zombie”. Problema medicala parea una nesemnificativa, la inceput, dar s-a dovedit a fi foarte grava. Un tanar de 29 de ani a observat ca are piele de zombie, pe ambele maini, dupa ce a petrecut timp in Groenlanda. Mai mult, barbatul…

- Marti, intra in joc si Mercur retrograd in Sagetator – este in conjunctie si cu Soarele dar si cu Jupiter ! Soarele in conjunctie cu Mercur este cel mai bun aspect astral pentru comunicare. Relatia verbala cu ceilalti este importanta iar ceea ce spunem este puternic si benefic. Mercur…

- Matematica nu este un domeniu in care exceleaza toata lumea. Insa, orice persoana care a invațat cum arata un triunghi ar trebui sa știe sa numere cate astfel de figuri geometrice se afla intr-o imagine. Mulți internauți au fost, insa, puși in mare incurcatura de cerința simpla.

- Nu este rau pentru businessul romanesc, care are nevoie de educatie antreprenoriala, financiara sau organizationala. Problema este ca Romania are prea putini antreprenori si prea putine businessuri. Nu ca numar, ci ca succes, supravietuire si crestere in piata. Multi vor sa se faca antreprenori,…

- Problema autocefaliei pentru Biserica ortodoxa ucraineana va fi rezolvata in interesul poporului ucrainean, a declarat Patriarhul Ecumenic Bartolomeu, la o intalnire cu pelerinii din Grecia, scrie publicația Orthodoxia.info.

- 'Aceasta prelungire a perioadei de tranzitie va avea loc probabil, este o idee buna', a declarat seful executivului european. 'Nu este cea mai buna idee (...) dar cred ca ne ofera spatiu pentru a pregati viitoarea relatie in cel mai bun mod posibil', a mai spus el. Daca cele doua parti ajung…

- Tricolorii U21 au incheiat cu confetti și artificii preliminariile Euro 2019, 4-0 cu Liechtenstein, marți seara, la Ploiești. Mirel Radoi ar vrea sa merga cu cei mai buni fotbaliști la Euro 2019 din Italia și San Marino pentru a spera la o medalie și la o alta calificare istorica, la Jocurile Olimpice…