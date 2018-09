Despre sinucidere cu Dorin Asa ziceau medicii, ca a cazut voind sa hraneasca porumbeii, dar Dorin ar fi pus mana in foc ca, de fapt, Hrabal s-a sinucis, nu suporta degenerescenta ireversibila. Hrabal se sinucisese in iarna trecuta, iar asta il impresionase puternic pe Dorin. - Ii durea lumea, ma, de aceea au vrut sa se sinucida, a izbucnit odata Dorin. Ii durea intreaga lume si toata viata! De aceea le trecea prin cap sa se sinucida, iar unii chiar aveau curajul sa se sinucida. (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

