- Dorm pe terasa inchisa a casei, pe un fotoliu. Alaturi e o masa lunga. Aici am trebaluit ziua toata, cu fiica și soția. Paream fiecare preocupat de ce face celalalt. Organizam festinul de Revelion. Terminam, termina mai degraba soția care ține morțiș ca totul sa se incheie acum. Eu sunt din ce in…

- Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta, in cooperare cu politisti din cadrul I.P.J. Constanta, au descoperit, pe raza judetului Constanta, un autoturism marca Porsche, model Panamera S E-Hybrid, semnalat ca fiind furat din Marea Britanie. In data de 28.12.2017, in jurul orei 12.00, actionand…

- Detine o avere estimata la 65 de miliarde de dolari, iar fiecare roman areA in casaA cel putin un produs vandut de el. Asta nu il impiedica, insa, sa se imbrace de la second-hand, sa conduca o masina din 1993 si sa zboare la clasa economic. Ingvar Kamprad, fondatorul retailerului suedez de mobila IKEA,…

- Anul 2017 a reprezentat un balet interesant intre Donald Trump si Vladimir Putin. Presedintele american si-a ascuns cu greu admiratia pentru liderul de la Kremlin. Dar, si mai neobisnuit e faptul ca liderul lumii libere nu l-a criticat niciodata pe autoritarul presedinte rus, desi exista o…

- Actorul Mihai Bendeac a povestit o scena la care a luat parte in parcarea unui mall din București. Rolul principal a fost jucat de Marius Niculae, fostul mare atacant al lui Dinamo, care a parcat pe locurile destinate persoanelor cu handicap. N-a avut nicio problema in a face asta, ba chiar a fost intampinat…

- Sarbatorim sau comemoram? Depinde cum te raportezi la evenimentele lunii decembrie de acum 28 de ani. Cine a avut de castigat in plan personal desigur sarbatoreste. Cine a pierdut sau se gandeste la cei care au pierdut pe cineva drag comemoreaza. Istoria suprapune evenimentele. Amesteca bucuriile si…

- Alexandru Ionița, la New York Red Bulls. Fosta echipa a lui Thierry Henry pregatește o oferta pentru mijlocasul ofensiv de 23 de ani al Astrei, informeaza digisport.ro. Americanii anunta ca New York Red Bulls e pe urmele internationalului roman, 10 goluri și 3 pase decisive in acest sezon. Antrenorul…

- Cum sa te eliberezi de suferinta proprie, de ce sa nu porti cu si in tine durerea altora, dar si mai important, de ce nu ai dreptul sa ii faci pe cei apropiati sa se imbolnaveasca de o maladie a sufletului? Acestea sunt doar cateva din intrebarile la care incearca sa raspunda cartea Ligiei Seman, […]

- Continua dezbaterile la bugetul de stat pentru anul viitor Proiectul bugetului de stat pentru anul viitor s-a dezbatut, si marti, în Parlament, în ritm alert, ceea ce a adus critici din partea opozitiei. Reporter, Catalin Purcaru: "Dupa mai bine de patru ore de dezbatere,…

- Mijlocasul echipei FC Voluntari, Mihai Capatana, a marturisit, la finalul meciului cu Sepsi, in care a marcat un gol de la 40 de metri, ca a decis sa suteze de la acea distanta la sugestia colegilor sai de pe banca de rezerve. "Sincer sa fiu, am auzit de pe banca, cum imi strigau «poarta,…

- Da, știu, sunt conștient de faptul ca un jurnalist ar trebui sa fie imparțial, ca ziaristul ar trebui sa aiba capacitatea emoționala sa nu fraternizeze cu nicio parte dintr-un subiect. Permiteți-mi, insa, ca in cazuri extreme, sa dezbrac aceasta haina, sa pot redeveni pentru cateva momente tata și soț,…

- Lucian Sanmartean si-a deschis, recent, o academie de fotbal care ii poarta numele. In proiect s-a implicat inclusiv sotia fostului international roman, Maria. A contribuit din plin la punerea pe picioare a scolii. A

- Echipa de handbal Corona Brasov a castigat si cel de-al doilea meci jucat, vineri, la Brasov cu CSM Roman. Handbalistele antrenate de Costica Buceschi si Dragos Dobrescu au invins cu scorul de 37-27 (18-13). Pentru Corona au marcat: Neagu 7, Tiron 5, Tirca 4, Chiper 4, Tomescu 3, Bloj 3, Hotea 3, Tatar…

- Fostul președinte al țarii, Ion Iliescu, are probleme mari de sanatate. Acesta nu a fost prezent nici la Parada de 1 Decembrie de la Arcul de Triumf, deoarece il dor picioarele și evita sa se afișeze public. Ion Iliescu prezinta dureri la nivelul picioarelor, avand mari probleme de sanatate. Acesta…

- Un tanar de 25 de ani din comuna prahoveana Magurele isi cauta cu disperare copilul, o fetita in varsta de 2 ani, si pe sotia lui, in vasta de 21 de ani. Cele doua sunt disparute de acasa de patru zile, iar barbatul banuieste ca ceva rau s-a intamplat, mai ales ca sotia sa are probleme grave de vedere.

- Antrenorul Mircea Rednic a schimbat fata echipei Royal Excel Mouscron, scrie publicatia belgiana Le Soir, miercuri, cand se implineste un an de cand tehnicianul roman a preluat aceasta formatie, pe care a reusit sa o salveze de la retrogradare in sezonul trecut. "Rednic a schimbat-o intr-un an pe…

- Soția lui Madalin Ionescu și Gabriela Cristea au ieșit in oraș. Micuța Victoria le-a insoțit pe cele doua, iar Cristina Șișcanu a marturisit ca data viitoare va veni și Petra, fetița ei. Cristina Șișcanu și Grabriela Cristea au ieșit in oraș, ca fetele. In timp ce soția lui Tavi Clonda a venit insoțita…

- Cristian Achim, un student roman din Alba Iulia, care a castigat o competitie la nivel european organziata de cel mai mare producator de cabluri electrice din lume, a avut parte in vara acestui an de o experienta inedita in indepartata Indonezie.

- Cristina Siscanu a fost, din nou, tinta criticilor dupa ce si-a alaptat fetita in public, mai exact intr-un centru comercial din Capitala. Sotia lui Madalin Ionescu este una dintre mamicile care lupta pentru dreptul femeilor de a alapta in public, fara a fi agasate de cei din jur. Multi oameni au incercat…

- Unul dintre artistii de la noi traieste de ceva timp unul dintre cele mai frumoase sentimente din lume. Sotia lui i-a daruit un copil, iar venirea pe lume a micutului s-a facut in mare secret. Bebelusul s-a nascut in urma cu cinci luni, dar doar apropiatii stiau despre bucuria cantaretului roman. Azi…

- Arbitrajul lui Ovidiu Hategan a fost pus la zid de nord-irlandezi, dar sotia unuia dintre internationali a sarit total calul, injurandu-l fara scrupule. L-a numit pe centralul nostru „tigan roman”. ”Tigan roman curva. Si cand te gandesti ca Irlanda de Nord probabil ca i-a gazduit una dintre rudele urat…

- Poveste halucinanta cu un român în prim plan. Acesta a reusit sa scape de puscarie 'cu ajutorul' sotiei. Nu este vorba de o gluma. Barbatul si-a denuntat sotia, care era traficant de droguri.

- Soția lui Corry Evans, nord-irlandezul suspendat dupa ce a primit un "galben" pentru un penalty inexistent in meciul dintre Irlanda de Nord și Elveția, 0-1 , a postat pe Twitter: "Curva de țigan roman". Și jucatorul, și nevasta lui și-au cerut scuze ulterior. ...

- Lisa Evans, sotia fotbalistului nord-irlandez Corey Evans, si-a redeschis contul de Twitter si a postat un mesaj, in care isi cere iertare pentru postarea rasista la adresa arbitrului Ovidiu Hategan. "Doresc sa-mi cer iertare cu sinceritate tuturor celor pe care i-am jignit cu limbajul din mesajul…

- Arbitrul roman Ovidiu Hațegan a fost jignit incalificabil de catre soția unui cunoscut fotbalist nord-irlandez, dupa o greșeala comisa in meciul tur de baraj ce conteaza pentru calificarea la Campionatul Mondial din Rusia.

- Ovidiu Hategan a fost jignit si facut “tigan roman” de Lisa Evans, sotia mijlocasul nord-irlandez Corry Evans, dupa ce arbitrul a acordat un penalti impotriva gazdelor la meciul Irlanda de Nord – Elevetia, din mansa I a barajului pentru Cupa Mondiala din 2018. UPDATE 1: Corry Evans a cerut iertare pentru…

- "Tigan roman curva! Si cand te gandesti ca probabil Irlanda de Nord i-a gazduit una dintre rudele imputite. Curva nerecunoscatoare", a scris Lisa pe Twitter, potrivit mirror.co.uk. Postarea si contul au fost sterse ulterior. La Belfast, Irlanda de Nord a pierdut meciul cu Elvetia, scor 0-1, in urma…

- Ovidiu Hategan a fost jignit si facut “tigan roman” de Lisa Evans, sotia mijlocasul nord-irlandez Corry Evans, dupa ce arbitrul a acordat un penalti impotriva gazdelor la meciul Irlanda de Nord – Elevetia, din mansa I a barajului pentru Cupa Mondiala din 2018. Soția jucatorului Corry Evans i-a adresat…

- Dan Negru, celebrul prezentator, are o sotie superba si in acelasi timp necunoscuta de publicul roman. Prezentatorul a tinut-o bine ascunsa si rareori a scos-o in vazul lumii. Desi Dan Negru s-a facut remarcat prin energia sa si voia buna din emisiuni, sotia sa nu are nicio legatura cu showbiz-ul.

- Broderia ce va fi aplicata pe tricou și care reproduce celebrul "1" din trandafiri primit de Halep in momentul in care a ajuns numarul unu mondial in tenisul feminin este cusuta cu ața de bumbac de diferite nuanțe de roșu, din care au fost realizați mai mulți "trandafiri", frunzele acestora fiind…

- Un barbat de 43 de ani, din localitatea Tomești, județul Vaslui, a murit miercuri seara in ambulanța cu care era transportat la spital din cauza arsurilor grave suferite. Cel mai probabil, barbatul și-a dat foc fiindca l-a parasit soția. Vasluianul a fost vazut de catre un vecin in timp ce ardea ca…

- Vineri, 27 octombrie, iubitorii scriiturii contemporane vor putea sa se intalneasca, in Brasov, cu Dan Lungu, Nora Iuga si Angela Baciu. In cadrul Clubului de lectura din cadrul Salonului „St. O. Iosif” Brasov, de la ora 18, Dan Lungu va intra in dialog cu cititorii brasoveni pornind de la ultimul…

- Imaginea sa este cunoscuta fiecarui roman din țara și strainatate prin zecile de roluri pe care le-a interpretat in ultimii 40 de ani. Insa niciodata Horațiu Malaele nu a aparut alaturi de familia sa, soția, copiii și nora sa, deși a jucat pe aceeași scena cu fiul sau cel mare, iar mezinul le calca…

- Paul Stanescu este numele cel mai vehiculat pentru inlocuirea lui Sevil Shhaideh la Ministerul Dezvoltarii. Stanescu, seful PSD Olt, este unul dintre baronii PSD cu mare influenta in partid. A fost presedintele CJ Olt timp de 8 ani, iar din 2016 e senator. El si-a impus si fratele pe listele parlamentare,…

- UPDATE | Arturo Vidal a lasat de inteles ca se va retrage de la nationala la varsta de 30 de ani. Este a doua tentativa a fotbalistului lui Bayern Munchen, dupa cea de la inceputului anului, dupa infrangerea 0-3 in fata Paraguayului, cand Vidal a inscris un autogol. Vidal si-a anuntat…

- Joi 12 octombrie ora 18:00, la Carturesti Palas Iasi (strada Palas 7A), are loc lansarea celui mai nou roman semnat de Adrian G. Romila, Zeppelin, aparut la Editura „Polirom”, in colectia „Ego. Proza” (disponibil si in editie digitala). Alaturi de autor, se pronunța: Roxana Patras si Florin Lazarescu.…

- Un roman a fost condamnat in Marea Britanie dupa ce și-a lasat soția de 12 ani insarcinata. Cetațeanul roman, de etnie roma, are 25 de ani și a primit o sentința de 6 ani de inchisoare cu executare.

- Un roman in varsta de 25 de ani a fost condamnat la șase ani de inchisoare cu executare. Motivul? A lasat gravida o fata.Sentința a fost data de catre un tribunal englez dupa ce anul trecut a intreținut relații intime cu o copila in varsta de 12 ani.

- Numirea lui Jupp Heynckes in functia de antrenor la Bayern Munchen a fost oficializata, luni, intr-o conferinta de presa in cadrul careia tehnicianul german a devzaluit cum s-a hotarat sa revina pe banca clubului de la care s-a retras, in 2013, cu trei trofee castigate. Heynckes sustine ca sotia,…

- Soția unuia dintre minerii morți in accidentul de la mina Lupeni, de saptamana trecuta, a postat, ieri, pe pagina sa de Facebook, un mesaj emoționant. Era ziua in care soțul ei ar fi implinit 40 de ani. Ionela Codlean, sotia minerului Iulian Codlean, cel care a fost scos din subteran decedat, dupa 12…

- Nicolae Guta a ajuns de nerecunoscut, a slabit foarte mult, iar fanii l-au suspectat ca ar avea SIDA. Inclusiv sotia lui, Cristina, s-a ingrijorat teribil, asa ca l-a trimis pe manelist sa-si faca analizele. Artistul a fost la un medic pentru un control amanuntit, iar in cursul zilei de marti a primit…

- Liderul Guvernului regional catalan Carles Puigdemont este casatorit cu o romanca, jurnalista Marcela Topor.Marcela Topor, jurnalista si mama a celor doi copii ai lui Puigdemont, nu si-a luat niciodata rolul de "prima doamna" si, desi a spus ca viseaza la "o