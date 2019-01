Despre sfinți / VIDEO Ierarhizarea Duhului Sfant din fapte! Postitorii, oameni care se curața de patimi și se subțiaza la minte și la ințelepciune prin infranare, pustnicii, cuvioșii, tematorii de Dumnezeu, creștinii practicanți, creștinii evlavioși, oamenii ale caror trupuri, intr-o buna zi, prin savarșirea din viața nu mai putrezesc și devin sfinți. Așa a aparut cultul sfinților. Deci, sfinții The post Despre sfinți / VIDEO appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

- Iisus tace, pentru ca și Adam a tacut intr-un somn adanc atunci cand Dumnezeu i-a scos din coasta femeia și a pus-o langa el, ca dimensiune sacramentala a familiei, și a spus: “Iata, acum os din oasele mele si carne din carnea mea; aceasta se va chema femeie.” Și tace Adam, nedandu-și cu parerea fața…

- Mai vine la mine cate o batranica mai ultra-rigorista, un fel de ANAF al bisericii, un fel de DIICOT al legilor bisericești, și zice: “Parinte, dar am vazut ca permiteți la atația oameni sa vina sa cante colinde lumești aici in biserica, dar e pacat parinte.” Sa nu fim absurzi, noi trebuie sa depașim…

- Adanc pe adanc cheama: “Si mai mult decat acestea veti fi”. Dumnezeu s-a preocupat și de desfatarea minții. Minții i-a dat putere sa umble in Lumina Cunoașterii și ne-a lasat trei elemente de cunoaștere, pe care noi le folosim permanent ca sa ne asemanam cu Dumnezeu. Așa cum in școala mergi din treapta…

- Nu a cerut niciodata Dumnezeu sa ne taram precum ramele, pe jos, sau sa ne topim de foame, nu a cerut sa ne topim de sete, nu a spus: nu mancati sau sa nu beti. Ce frumos a spus Apostolul Pavel: “Și de bem sau de mancam, ai Domnului suntem.” “Cel ce mananca, mananca pentru The post Postul trebuie sa…

- Am reușit sa impac doi tineri care s-au certat in pragul nunții. Pare o telenovela, dar au venit la mine ca la ultima scapare. Și am zis: ce pot sa le spun celor doi tineri? Nu-i cunosc, nu-i știu, nu știu de la ce s-au certat, dar trebuie sa gasesc o soluție! Am stat și The post Despre puterea promisiunilor…

- Nu ne putem juca cu Dumnezeu de-a familia! Mai devreme sau mai tarziu, cu totii trebuie sa platim pentru actiunile noastre. Femeia pe care ti-ai construit-o in mintea ta, de tanar, tot ce ai nutrit ca sentiment, ca fapte, ca act fata de femeie, in perceptia ta, in viata ta, in faptele tale, aceea iti…

- In post se postește de VORBE GRELE, se postește de BLESTEME, se postește de URA, se postește de clevetire, se postește de ținerea de minte a raului. POSTUL LIMBII – Acest organ mic și neinsemnat are o vama intreaga, data de Dumnezeu spre vazduhuri. Limba este și cea care binecuvanteaza, limba lauda…

- – Pana unde merg sacrificiile pentru a gasi sufletul pereche? Sa luam un exemplu: un barbat este casatorit si intalneste alta femeie si are senzatia ca ea este aleasa lui! – Acolo iei un ciomag si ii tragi pe spate! – Barbatului casatorit, da? – Da! Si ii spui: Dragul meu, esti barbat al unei The post…