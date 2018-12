Despre şcoala din România şi diversele forme de bullying Fenomenul de bullying il intalnim tot mai des in jurul nostru si acesta capata diverse forme, „fie ca este vorba despre seful, care isi intimideaza angajatii, de partenerul de acasa sau poate facem bullying asupra copilului. Ca si tara, provenim din tarile din blocul comunist, unde noi consideram ca abuzul nu este doar accetabil, dar l-am integrat, intr-o forma sau alta, sub forma de iubire. Ne simtim bine, atunci cand suntem tachinati de ceilalti. Asa intelegem noi ca este bine, ca suntem iubiti. Si in acest tablou ar fi bine sa promovam respectul, fata de celalalt, dar si fata de tine insuti",… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

- Cu statistici ingrijoratoare in ceea ce privește fenomenul, parlamentarii au decis sa amendeze Legea Educației introducand in textul ei termenul de bullying care a devenit din ce in ce mai prezent in școlile din Romania. Prin inițiativa legislativa... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Legea pentru combaterea violenței psihologice (bullying) in școli a fost adoptata de Senat (camera decizionala) si merge la promulgare la președintele Klaus Iohannis. Copiii din instituțiile de invațamant din Romania vor avea, de acum inainte, un aliat important in lupta impotriva violenței psihologice-bullying.…

