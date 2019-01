Despre răutate şi ură la români Padurea spanzuratilor de la TNB (scenariul si regia: Radu Afrim) adreseaza cea mai imperioasa problema a filosofiei istoriei – puterea politica isi spune cuvantul cu privire la (re)crearea trecutului istoric relativ la o anumita epoca. Nu numai ca nu exista fapt istoric obiectiv, dar trecutul asa cum il inregistreaza manualele si cartile de istorie este deformat de perspectiva ideologica a momentului istoric din prisma careia se produce interpretarea isto (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

