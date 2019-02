Stiri pe aceeasi tema

- Minutul de interceptare costa 2,57 lei, iar ora de filaj este 314 lei, se arata intr-un document transmis de DNA Brașov instanței, in dosarul retrocedarilor ilegale in care sunt vizați Paul al Romaniei, Dan Andronic și Remus Truica. Avocații spun ca e firesc sa existe un control al Curții de Conturi.Procurorii…

- Medicii au confirmat, vineri, inca doua decese cauzate de gripa, fiind vorba despre un batran din judetul Dambovita si de o adolescenta din Dolj, ambii avand si alte probleme medicale. Astfel, numarul total al deceselor se ridica la 97. Specialistii Centrului National de Supraveghere si Control…

- O tanara din judetul Constanta a fost condamnata la un an si sase luni de inchisoare cu suspendare, pentru santaj. Decizia nu este una definitiva, aceasta fiind contestata la Curtea de Apel Constanta. In rechizitoriul cauzei, procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Constanta arata ca inculpata,…

- Femeia de 29 de ani din comuna Lisa, reținuta, pe 5 decembrie, pentru 24 de ore, sub acuzația de omor calificat savarșit asupra unui membru de familie , a fost eliberata din arestul I.P.J. Brașov. Tribunalul pentru Minori și Familie Brașov a respins propunerea de arestare preventiva formulata de procurorul…

- Protocoale dintre SRI și Parchetul General au facut victime celebre in politica! Primarul din Baia Mare, Catalin Cherecheș, are un dosar in care a fost trimis in judecata de DNA Cluj construit pe denunțul lui Cristian Șpan, fost director al unui club sportiv din Baia Mare, scrie news.ro.Cristian…