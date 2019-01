Stiri pe aceeasi tema

- Povestea femeii care aștepta gemeni, despre care a scris acum patru zile Sputnik Moldova, avea sa nu se termine fericit pentru ea și copiii care urmau sa se nasca daca nu interveneau promt polițiștii și medicii.

- Vodafone Romania, al doilea jucator de pe piata locala de telefonie mobila si una dintre cele mai mari companii din economie, a atacat in termeni duri propunerile facute marti de Ministerul Finantelor de a creste taxele platite de companiile de comunicatii.

- Strigatul de ajutor al unui roman din Diaspora nu a ramas fara ecou. Pe grupurile de romani din Diaspora a circulat marți un mesaj in care se precizeaza faptul ca un roman, Gheorghe Niculae, este in...

- Medicii din Romania sunt din nou in alerta dupa ce o noua posibila epidemie este pe punctul de-a incepe! Doar in aceasta saptamana au fost confirmate zeci de cazuri noi! Ce anunța specialiștii

- Mauritania a obtinut, pentru prima data in istorie, calificarea la Cupa Africii pe Natiuni, competitie care va fi organizata in 2019, in Camerun. Mauritania conduce in Grupa I, cu 12 puncte, din cinci meciuri, si nu mai poate rata prezenta la turneul final, cand mai este doar o etapa de jucat.

- Se pare ca nu toate filme horror au un final așa cum trebuie. Astfel, conform publicației “Decider”, un film din 2009, in regia lui Sam Raimi, a fost clasat ca horror-ul cu cel mai bun final din istoria genului.

- Simona Halep a primit, la Singapore, trofeul acordat jucatoarei care incheie anul pe primul loc mondial. WTA a anunțat astazi ca trofeul pentru nr.1 mondial legendei Chris Evert. Trofeul va purta numele oficial "Chris Evert WTA World No.1 Trophy".