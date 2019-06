Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Moldovei, Igor Dodon, a semnat decretul privind constituirea in noua componența a Consiliului Suprem de Securitate al Republicii Moldova, transmite Deschide.md. Dodon a eliminat din Consiliu pe membrii guvernului Filip, format din miniștri ai Partidului Democrat, și i-a inlocuit cu miniștri…

- Secretarul general al Consiliului Europei, Thorbjørn Jagland, a anunțat ca va cere urgent opinia Comisiei de la Veneția cu privire la condițiile de dizolvare a Parlamentului din Republica Moldova, conform unui comunicat publicat pe site-ul instituției, scrie Mediafax. Thorbjørn…

- Intregul colectivul al Inspectoratului de Politie din Taraclia se subordoneaza Guvernului condus de Pavel Filip si Ministerului de Interne condus de Alexandru Jizdan. Declaratia a fost facuta pentru PUBLIKA.MD de catre Cechir Vladimir, sef IP Taraclia.

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat ca singura varianta pentru inlocuirea unor ministri in cabinetul Dancila este restructurarea guvernamentala prin votul Parlamentului, pentru ca seful statului nu ii va da vreun raspuns premierului in privinta remanierii. "Eu ii doresc succes doamnei Dancila.…

- Referendumul are aatiuni electorale Secretarul general al Guvernului, Toni Grebla, considera ca intrebarile pentru referendumul din 26 mai sunt ”neclare”, apreciind ca acest demers al presedintelui Iohannis se face ”cu incalcarea” recomandarilor Comisiei de la Venetia si a deciziei CCR. „Prin decret…

- Secretarul general al Guvernului, Toni Grebla, a declarat, joi, la Antena 3, ca intrebarile pentru referendumul din 26 mai sunt "neclare". Potrivit reprezentantului Guvernului, "referendumul a avut numai ratiuni electorale". "Acum trebuie sa asteptam ziua de 26 mai sa vedem cat de mult ii profita aceste…

- Presedintele Klaus Iohannis a trimis vineri Parlamentului, spre reexaminare, Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 90/2018, care a operationalizat Sectia pentru investigarea infractiunilor din Justitie. Seful statului arata in cererea de reexaminare ca se impune reanalizarea…

- Mi-as fi dorit o opozitie constructiva, care sa vina cu propuneri de alternativa, atunci cand a criticat reformele Guvernului. Declaratia a fost facuta de premierul in exercitiu Pavel Filip, in cadrul unui interviu pentru Prime TV."Intotdeauna am ascultat ce spune opoziția.