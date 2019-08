Pe scurt, conditia fundamentala de posibilitate a unei ordini capitaliste este absenta autonomiei individuale in sensul de proprietate asupra unei surse de hrana. Doar in acest caz schimburile comerciale pot deveni temelia cooperarii sociale. Importanta sursei de hrana este inlocuita cu cea a sursei de venit, iar autonomia este redefinita ca non-dependenta fata de un tert in asigurarea sursei de venit. In acest nou sens, autonomia este garantata prin liberul schimb (...)