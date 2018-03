Stiri pe aceeasi tema

- Valeriu Iftime, patronul de la FC Botoșani, a vorbit despre situația mijlocașului Olimpiu Moruțan și a spus ca acesta este foarte afectat de eliminarea din meciul Romania U19 - Ucraina U19, 1-2.

- Romania U19 și Ucraina U19 joaca azi, de la ora 19:00, intr-un meci care va decide echipa care se va califica la Campionatul European din 2018. Partida este liveTEXT și liveVIDEO pe GSP.RO. Meciul se joaca la Ploiești, pe "Ilie Oana", iar intrarea este gratuita. Dupa doua meciuri, Romania are 6 puncte,…

- Echipa naționala de juniori sub 19 ani a Romaniei susține astazi, de la ora 19.00, pe stadionul „Ilie Oana“ din Ploiești, ultimul joc din cadrul grupei 4 a Turului de Elita. Adversara tricolorilor lui Adrian Boingiu este Ucraina, iar pentru ...

- Cosmin Contra e nervos inaintea meciului cu Suedia: ”Ne dezavantajeaza”. Selecționerul echipei naționale de fotbal a Romaniei e foc și para inaintea meciului de maine cu nordicii. „Gurița” e nemulțumit ca meciul se organizeaza pe un stadion superb, noul „Ion Oblemenco”, dar cu un gazon infect. Din acest…

- Echipa nationala under-19 s-a impus in fata selectionatei similare a Serbiei, scor 4-0, in primul joc de la Turul de Elita, ultima runda inaintea Campionatului European, potriivt news.ro. Partida s-a disputat pe stadionul "Ilie Oana" din Ploiesti. Golurile Romaniei au fost marcate de Matan (20' si 61'),…

- Marian Dima Ploaia „inghetata” din weekend-ul trecut, apoi, zapada cazuta din abundenta ieri, frigul, previziunile meteo pentru zilele urmatoare, astazi si maine anuntandu-se un nou val de ninsori, starea precara a terenurilor, toate la un loc au dus la o decizie normala, ieri, Asociatia Judeteana de…

- România urmeaza sa treaca la ora de vara în acest sfârșit de saptamâna, în noaptea de 24 spre 25 martie.Astfel, ceasurile se dau cu o ora înainte, ora 03.00 devenind ora 04.00, iar ziua de duminica, 25 martie, va fi cea mai scurta zi din anul 2018,…

- Haos la FRF: partidele turului de elita au fost plimbate de la Buftea și Mogoșoaia la Giurgiu și Ploiești. "Tricolorii" lui Boingiu debuteaza azi pe "Ilie Oana" contra Serbiei, 19:30 Aseara, meciul Romania - Serbia, din prima etapa a turului de elita organizat in țara, urma sa se dispute azi, ora 19:30,…

- Federatia spaniola de rugby (FER) a solicitat oficial, marti, rejucare meciului impotriva Belgiei, condus de un arbitru roman si pierdut de iberici duminica la Bruxelles (10-18), esec de care a profitat Romania, care s-a calificat la Cupa Mondiala 2019, informeaza AFP. "FER spera ca World Rugby (organismul…

- Igor Dodon spune ca „exista riscul ca dusmanul numarul unu al Republicii Moldova sa fie romanii”. Afirmația a fost facuta intr-un inteviu pentru Radio Europa Libera, in care președintele moldovean a vorbit despre miscarea unionista de la Chisinau. „Cred ca pericolul numarul unu acum pentru Republica…

- Rugby Europe, for condus de Octavian Morariu, a dat publicitatii un comunicat, dupa scandalul izbucnit in urma meciului Belgia - Spania, in care precizeaza ca delegarile arbitrilor au fost facute inaintea turneului Rugby Europe...

- Zilele trecute a fost scos din nou pe tapet stravechiul proiect al podului transfrontalier de mare trafic de peste raul Tisa din zona Teplita-Biserica Alba de langa Sighetu-Marmatiei. Unii jurnalisti au muscat rapid momeala („incep lucrarile la pod!”), desi in comunicatul C.N.A.I.R. nu se vorbeste decat…

- Vinerea Mare, vinerea dinaintea Pastelui, a devenit zi nelucratoare Foto: Sergiu Stet Presedintele Klaus Iohannis a promulgat legea potrivit careia Vinerea Mare va fi zi de sarbatoare legala si nelucratoare. România are acum 15 zile de sarbatoare legala. Plenul Camerei Deputatilor…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, vineri, decretul privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale si a Legii administratiei publice locale nr. 215/2001. Legea prevede ca autoritatile administratiei publice locale din România…

- UEFA a oficializat schimbarile stabiliite pentru urmatoarele trei stagiuni. De la 22 a crescut la 26 numarul echipelor admise direct in faza grupelor, cate patru din Anglia, Spania, Italia și Germania, cate doua din Franța și Rusia și cate una din țarile de pe locurile 7-10 in topul coeficienților,…

- In data 28 februarie 2018 se implinesc 85 de ani de cand exista primul document scris referitor la organizarea protectiei civile in Romania (Inaltul Decret Regal nr. 468 din 28 februarie 1933). Ziua Nationala a Protectiei Civile in acest an, este marcata printr-o serie de manifestari si activitati organizate…

- Presedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a declarat într-un interviu ca nu crede ca Republica Moldova va deveni membru al UE. De asemenea el a tinut sa-l laude în interviu pe Putin, chiar în detrimentul sau, mentionând ca Republica Moldova nu are un…

- Comisia pentru administratie publica si organizarea teritoriului din Senat a dat raport favorabil, miercuri, initiativei legislative prin care se propune instituirea zilei de 2 aprilie ca Ziua Institutiei Prefectului din Romania.

- Uniunea Europeana opreste programul pentru Ucraina de finantare a construirii si modernizarii de puncte de trecere a frontierei, adancind indoielile cu privire la capacitatea autoritatilor de la Kiev de a intreprinde reforme in schimbul asistentei europene de miliarde de euro, potrivit Reuters, citata…

- Institutul „Eudoxiu Hurmuzachi” pentru romanii de pretutindeni și Ministerul Educației, Culturii și Cercetarii al Republicii Moldova, alaturi de Uniunea Muzicienilor din Moldova și Primaria Municipiului Chișinau organizeaza in perioda de 23-25 februarie 2018 la Filarmonica Naționala „Serghei Lunchevici”,…

- Europa a inregistrat o crestere puternica a cazurilor de rujeola in 2017, situatie considerata o tragedie de catre Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), iar Romania se afla pe primul loc in topul statelor europene cu cele mai multe cazuri de pojar inregistrate anul trecut, respectiv 5.562, fiind…

- Rusia și-a sporit puterile la Marea Neagra, dupa anexarea Crimeei in 2014. Ucraina a dat inapoi, in timp ce Moscova si-a intarit prezenta militara. Potrivit unei analize, pentru a contracara influenta Rusiei, este nevoie de eforturile comune ale Romaniei si Turciei. Forta navala a Romaniei este inferioara…

- Dupa ce birocrația din Romania i-a lasat pe el și pe fratele sau fara indemnizațiile de handicap, cunosutul jurnalist piteștean Remus Eduard Ștefan a ajuns sa traiasca, de pe o zi pe alta, intr-o camera de hotel, impreuna cu fratele bolnav de schizofrenie paranoida, pe care nici nu concepe sa-l…

- Europarlamentarul Laurențiu Rebega atrage atenția pe pagina sa de socializare ca ”Romania NU are voie sa piarda „batalia” cu Ucraina!”, menționand ca a reacționat ”cu fiecare ocazie, condamnand incalcarea drepturilor minoritaților practicata de autoritațile de la Kiev. M-am adresat personal forurilor…

- Firme din Italia, Turcia, Bulgaria si Romania vor sa proiecteze si sa construiasca primul segment de autostrada din Moldova, parte din centura ocolitoare a Bacaului. Din cei 30,8 kilometri pe care ii va avea centura ocolitoare a Bacaului, 16,2 km din sectorul estic vor face parte, potrivit…

- Aflat la cea de-a doua editie, turneul international de sah rapid Memorialul Dan Mihai Cartis s-a bucurat de un real succes, reunind la start nu mai putin de 76 de concurenti din Romania, Ungaria si Ucraina.

- Desfașurat sub forma unui festival – concurs la finele saptamanii, intre 3 și 4 februarie, evenimentul a avut ca scop principal pastrarea și promovarea tradițiilor și obiceiurilor gastronomice și a reunit participanți din țari printre care Serbia, Ucraina, Ungaria și Romania. Țara noastra a fost reprezentata…

- Echipa nationala de futsal a Romaniei a ratat, vineri seara, calificarea in sferturile de finala ale Campionatului European din Slovenia, dupa ce a fost invinsa, cu scorul de 3-2, de reprezentativa Ucrainei, in cel de-al doilea meci din grupa C a competitiei.

- In anul Centenarului Marii Uniri, Libertatea va propune sa redescoperim romanii exponențiali de care am fost sau suntem mandri in fiecare zi. Astfel, timp de un an, va prezentam sub forma grafica, in ziar, sau animata, pe site și facebook, 365 de romani esențiali pe care trecutul sau prezentul ii definește…

- Alerta in Europa, dupa ce Rusia a desfasurat rachete de tip S-400 in peninsula Crimeea . Noul sistem de aparare poate trece foarte usor la unul de atac. Informatia a fost transmisa de agentiile de presa ruse si preluata ulterior de Reuters. Sistemele S-400 au fost introduse prima data in dotarea…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Meleșcanu, a efectuat joi, 11 ianuarie 2018, o vizita de lucru la Cernauți, Ucraina. In timpul vizitei Meleșcanu s-a intalnit cu omologul sau Pavlo Klimkin și au discutat subiectul Legii educației și problema școlilor cu predare in limba romana. Șeful diplomației…

- Ministrul de Externe al Romaniei, Teodor Melescanu, a anuntat, joi, la finalul unei intrevederi cu omologul sau ucrainean, Pavlo Klimkin, ca in acest an vor fi redeschise doua puncte de trecere a frontierei dintre Romania si Ucraina. El a declarat, intr-o conferinta de presa, ca in 2018 vor…

- Imaginea durerii cumplite la o inmormantare. O fiica, rapusa de suferința, a fost forografiata in timp ce ducea sicriul celei care i-a dat viața. O femeie in varsta de 43 de ani din Irlanda de Nord a sfarșit in mod tragic in seara de Craciun. Femeia pe nume Jayne a incetat din viața in timp ce se s-a…