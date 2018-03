Stiri pe aceeasi tema

- Centrul National de Prognoza Meteo din cadrul Administratiei Nationala de Meteorologiea emis o avertizare nowcasting, valabila pana la ora 05.00, pentru judetele Constanta si Tulcea.Se vor semnala intensificari locale ale vantului , cu rafale de 55 65 km h. Totodata a fost emisa si o alta avertizare…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, sambata, atentionari cod galben de vant pentru judetele Prahova, Arges, Dambovita, Brasov, Sibiu, Valcea si Gorj. Codul galben de vant este valabil pentru zonele de munte ale judetelor Prahova, Arges, Dambovita, Brasov Sibiu, Valcea si Gorj pana…

- Potrivit datelor furnizate de agentii economici privind locurile de munca vacante, in evidentele Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) sunt inregistrate 26.990 locuri de munca, in data de 16 martie 2018. Situatia locurilor de munca vacante, in fiecare judet: Bucuresti – 8.014, Prahova…

- Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) anunța ca, in 15 martie 2018, in evidentele sale sunt inregistrate 26.555 locuri de munca, potrivit datelor furnizate de agentii economici. Situatia locurilor de munca vacante, in fiecare judet: Bucuresti – 7.994, Prahova – 2.357, Sibiu – 1.731,…

- Situație dramatica in satul Capeni, județul Prahova, acolo unde aproximativ 300 de persoane sunt evacuate in urma riscului ca digul de protecție care reia unda de viitura de pe raul Olt sa se rupa, informeaza evz.ro. „Probabilitate crescuta de rupere a digului de protectie care preia unda de viitura…

- In județ s-au inregistrat, in intervalul 5 - 11 martie, 39 de cazuri de gripa, dintre care opt la pacienți care au avut nevoie de internare. Din fericire, insa, boala nu a mai cauza niciun deces, potrivit cifrelor publicate marți de Direcția Județeana de Sanatate Publica. Se inregistreaza, insa, in…

- Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) anunța ca, in data de 13 martie 2018, exista 25.177 locuri de munca vacante, la nivel național, potrivit datelor furnizate de agentii economici. Situatia locurilor de munca vacante, in fiecare judet: Bucuresti – 7.918, Prahova – 2.190, Arad –…

- Seful unui serviciu al Directiei Operatiuni Speciale si doi ofiteri sunt cercetati disciplinar in urma perchezitiilor gresite efectuate de politistii din Prahova la locuinta profesorului de Istorie, Corneliu Riegler, din Capitala, In februarie, mascatii i-au spart usa profesorului de Istorie. Ei cautau…

- Iuliana Luciu a devenit celebra dupa ce a primit rolul de asistenta in cadrul unei emisiuni TV. Ulterior, a plecat in SUA, unde a incercat sa devina actrița. Norocul, din pacate pentru ea, nu i-a suras. Motiv pentru care bruneta este foarte dezamagita. Acesta este, de altfel, marele regret pe care il…

- Norica Nicolai a spus ca foarte multe partide „chiar prietene” mimeaza democratia, iar anul viitor va fi unul decisiv pentru partid. "Anul viitor va fi decisiv pentru noi. Va fi un an in care ne vom alege presedintele. Va fi un an in care vom incerca sa uitam de bataliile pentru democratie…

- Judetele Teleorman si Giurgiu sunt afectate de inundatii Foto: Arhiva. Potrivit autoritatilor, 19 localitati din sase judete: Dolj, Giurgiu, Olt, Prahova, Teleorman si Vâlcea au fost afectate de inundatii dupa topirea cantitatilor mari de zapada cazute saptamâna trecuta, în urma…

- Andreea Esca a publicat un mesaj emoționant despre mama ei, cu ocazia zilei de 8 martie. Mama știristei este o femeie superba, care in tinerețe arata precum marile actrițe de la Hollywood. Frumusețea ei era apreciata de toata lumea, așa cum a povestit chiar vedeta PRO TV. Cocheta și mereu aranjata,…

- Potrivit Companiei Nationale Posta Romana (CNPR), 'Luxury Post Express' se adreseaza persoanelor care au pretentii foarte clare de la serviciile de curierat. Astfel, clientii pot trimite, prin Oficiile Express ale Postei Romane, in aceeasi localitate, cadouri, dar si orice fel de alte colete, de luni…

- Administratia Nationala de Meteorologie a prelungit, marti seara, atentionarile nowcasting cod galben de ceata pentru Capitala si alte 20 de judete. In Bucuresti, ceata va persista pana la ora 02:00 si trecator se va semnala burnita. De asemenea, localitati din judetele Ialomita, Arges, Prahova, Giurgiu,…

- Cei doi copii rapiti de tatal lor au fost gasiti in Bucuresti, langa ambasada Greciei. Barbatul a fost identificat de jandarmul aflat in postul de paza al ambasadei si fost dus de urgenta la audieri. Potrivit jandarmeriei, barbatul a cooperat cu autoritatile. Au fost 24 de ore de groaza pentru mama…

- Mama celor doi copii, un baiat de opt ani și o fața de 10 ani, a primit un telefon dis de dimineața din partea polițiștilor. De la celalalt capat, ea a aflat ca micuții au fost gasiți, dupa ce au fost rapiți de tatal sau de pe strada. Femeii nu i-a venit sa creada cand […] The post De necrezut! Cum…

- V. S. Centrul Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile a revizuit, ieri, bilanțul deceselor inregistrate la nivel național din cauza raspandirii virusului gripal. Potrivit specialiștilor CNSCBT, pana ieri, in Romania, decedasera din cauza gripei 79 de persoane. Din pacate, și in…

- Mijlocasul echipei Sparta Praga, Bogdan Vatajelu, crede ca jucatorii formatiei cehe, la care mai evolueaza alti doi romani, portarul Florin Nita si mijlocasul Nicolae Stanciu, trebuie sa fie uniti pentru a depasi perioada mai putin buna pe care o traverseaza. Introdus pe teren in minutul…

- Simularea Evaluarii Nationale este blocata, luni, in mai multe scoli din Prahova, fiind afectati peste 320 de elevi, care nu pot sustine testarea, dupa ce cadrele didactice au refuzat sa participe la examinare. In Buzau, simularea este blocata la Liceul pentru Deficienti de Vedere.

- Un studiu publicat, vineri, de catre Institutul Național de Statistica arata ca înnoptarile înregistrate în structurile de primire turistica din România au însumat 1,361 milioane, în ianuarie 2018, în crestere cu 9,6% fata de acelasi interval din anul…

- Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) anunța ca, potrivit datelor furnizate de agentii economici, in evidentele instituției sunt inregistrate 23.777 locuri de munca vacante, in data de 1 martie 2018. Situatia locurilor de munca vacante, in fiecare judet: Bucuresti – 8.379, Prahova…

- In perioada 17-25 februarie a.c, Argeșul a gazduit un eveniment important, este vorba de ediția a patra a stagiului de formare a unitaților canine de intervenție la avalanșa. Stagiul Național de Formare al Unitaților Canine de Intervenție la Avalanșa, forma de specializare in meseria de salvator montan,…

- F.T. Mai multe echipaje de jandarmi prahoveni au inceput, inca din noaptea de duminica spre luni – in condițiile in care vremea s-a racit brusc – sa patruleze in Ploiești, pentru a identifica oameni ai strazii și a-i conduce in locuri adapostite. Astfel, potrivit unui comunicat al Inspectoratului de…

- Victor Ponta a fost audiat ca martor in dosarul lui Sebastian Ghita. Fostul premier s-a prezentat luni la Inalta Curte de Casație și Justiție pentru a da declarații in dosarul in care Sebastian Ghița este acuzat de coruptie si santaj, alaturi de fosti sefi din politie si parchete din Prahova. Presa…

- Centrul Infotrafic anunta ca circulatia rutiera va fi oprita pe ambele sensuri ale DN1A Cheia-Brasov, in noaptea de vineri spre sambata, intre miezul noptii si ora 5.00, pentru tractarea unui autocamion iesit in decor in cursul noptii trecute. Accidentul a avut loc in afara localitatii Cheia,…

- Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) anunța, vineri, ca in evidențele instituției sunt inregistrate 31.312 locuri de munca vacante, in data de 23 februarie 2018, potrivit datelor furnizate de agentii economici. Situatia joburilor vacante, in fiecare judet: Bucuresti – 9.540, Prahova…

- In timp ce iși prezenta rubrica la emisiunea Wowbiz, Iulia Albu a scapat porumbelul și a marturisit ca o sa fie și ea insarcinata, iar Andreea Mantea a dat-o de gol imediat și a marturisit ca toata ziua a avut stari de greața și a varsat. „Laura Cosoi are un look decent de zi, nu […] The post Va deveni…

- O vloggerița cunoscuta in Statele Unite ale Americii a fost rapusa de temutul cancer, deși, in urma cu ceva timp, a susținut ca s-a vindecat cu ajutorul unei diete vegane și sucuri din legume. Ea avea un cont pe YouTube numit „Mari and Liz”, pe care il deținea cu nepoata ei. Din nefericire, tanara a…

- Senatorul PNL Alina Gorghiu spune ca actualul ministru al Justitiei, Tudorel Toader, ar putea declansa o criza in Justitie si ca ”joaca de-a rapoartele” ar trebui sa inceteze.Citeste si: DNA, miscare NEASTEPTATA inainte de anuntul privind SOARTA lui Kovesi: Sediul PSD Prahova, luat cu ASALT…

- Iubita lui Kamara l-a parasit pe artist in plin scandal cu soția sa, Oana, de care s-a desparțit. Madalina a vorbit plangand despre motivele pentru care fost nevoita sa ia aceasta decizie grea. ”A inceput atat de frumos, m-a luat totul prin surprindere si in urma evenimentelor care s-au petrecut nu…

- Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) anunța ca, potrivit datelor furnizate de agentii economici, sunt inregistrate 31.680 locuri de munca, in data de 21 februarie 2018. Situatia locurilor de munca vacante, in fiecare judet: Bucuresti – 10.000, Prahova – 2.477, Timis – 1.790, Sibiu…

- Scandal la a Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” din Iasi. Totul a pornit dupa ce o studenta la Psihologie și-a facut curaj sa vorbeasca deschis despre ceea ce i-a facut un profesor la care nu reușea sa promoveze examenul. Studenta i-a trims un e-mail barbatului, in care și-a aratat disponibilitatea…

- O pasarela metalica, de susținere a unor conducte de termoficare, s-a prabușit, miercuri dimineața, peste calea ferata, in zona Garii de Vest din Ploiești, a anunțat IJP Prahova. Incidentul s-a produc in jurul orei 7.45 și nu a provocat victime, dar traficul feroviar este blocat. ISU Prahova, care asigura…

- Anastasia Cecati și Alexei Mitachi au format pana de curand un cuplu foarte frumos și apreciat in Republica Moldova. Ea iși facuse o cariera in lumea modelingului, dar cocheta cu cea a muzicii și a filmului – de altfel, a jucat in serialul „Las Fierbinți”. Iar el reușise sa iși deschida o clinica stomatologica…

- Doar 19 ani avea Marian Macovei, dar a decis sa-și puna capat zilelor! S-a spanzurat, dupa ce s-a desparțit de iubita lui. A aflat ca ar fi fost inșelat de aceea cu care avea o relație de cinci ani. La scurt timp dupa ce a aflat cumplita veste, iubita tanarului a postat un mesaj sfașietor […] The post…

- In data de 20 februarie 2018, la nivel național sunt inregistrate 30.224 locuri de munca, potrivit evidențelor Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM), realizate pe baza datelor furnizate de agentii economici. Situatia locurilor de munca vacante, in fiecare judet: Bucuresti – 9.813,…

- Alerta printre jandarmii și polițiștii din Ineu, județul Arad, dupa ce un elev de liceu a venit la școala cu un pistol. CANCAN.RO, SITE-UL NR. 1 DIN ROMANIA, a stat de vorba cu directoarea liceului unde s-a petrecut incidentul și a aflat toate detaliile. (VEZI ȘI: VIDEO EXCLUSIV. PABLO ESCOBAR AL ROMANIEI…

- Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) anunța, luni, ca, in evidențele sale, sunt inregistrate 29.784 locuri de munca vacante, in data de 19 februarie 2018, potrivit datelor furnizate de agentii economici. Situatia locurilor de munca vacante, in fiecare judet: Bucuresti – 9.706, Prahova…

- Victoraș Micula, moștenitorul unui imperiu de cateva zeci de milioane de euro, s-a insurat! Nu cu Vica Blochina, cea care l-a și dat in judecata pentru calomnie sperand sa-l jupoaie de jumatate de milion de euro, ci cu o tanara care, spre deosebire de el, are și diploma de bacalaureat. Micul Micula…

- Petronela, fetița de 8 ani bolnava de cancer, a fost condusa pe ultimul drum, sambata (17 februarie). A fost jale mare in localitatea Raducaneni, la inmormantarea micuței care a impresionat o țara intreaga cu povestea ei trista. Coroanele de flori au fost purtate pe brațe de mai mulți copii, prieteni…

- A fost panica in Mexic, vineri (16 februarie), dupa un cutremur cu magnitudinea de 7,2 grade pe strada Righter, produs la ora locala 17:39. Seismul a durat 1 minut și a fost urmat de 225 de replici. Epicentrul a fost pe coasta oceanului Pacific. Presedintele statului a declarat stare de urgenta. Acesta…

- George Clooney a dovedit inca odata cat de mult o iubește pe soția sa, cea care l-a facut tata pentru prima data anul trecut, și i-a facut o declrație superba de dragoste in cadrul unui interviu, scrie US Magazine. Chiar cand credeai ca George Clooney nu poate fi mai perfect, el a mers mai departe și…

- CANCAN.ro, site-ul nr. 1 din Romania , publica si astazi, asa cum v-a obisnuit, o informatie-bomba! Renert Gad, celebrul estetician, a recunoscut in fata procurorilor ca a fost client fidel al "Regelui bordelurilor", Efim Podval, care detinea mai multe astfel de stabilimente de lux. Renert Gad platea…

- Se credea ca Stretenia, o divinitate feminina, trecea peste ape si, daca acestea nu erau inghetate, facea un pod de gheata peste ele. Oamenii puneau schimbarea vremii pe seama comportamentului pe care il avea ursul. Pentru a castiga bunavointa lui, se asezau pe potecile pe unde acesta obisnuia…

- Simona Halep și-a adjudecat primul set al confruntarii din turul I al turneului de tenis de Mare Șlem, Openul Australiei, de la Melbourne, 7-6 cu reprezentanta gazdelor Destanee Aiava. In actul secund, Halep conduce cu 5-1. Tot in aceasta dimineața și in aceeași faza a competiției, Sorana Carstea a…

- Andreea Banut, cu numele de scena Andreea Boyer, a terminat un film de lung metraj la Hollywood, intitulat “Julia 17”, care este un real succes. Superba bruneta a dezvaluit, in exclusivitate pentru CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , cum este viata printre staruri, precum si "reteta" secreta care…

- Filmul ei, ”They First killed my father”, a fost nominalizat la aceste premii, așa ca Angie s-a prezentat la cea de-a 23-a ediție a acestei gale, in speranța ca va pleca acasa cu un trofeu. N-a fost sa fie insa, pelicula ”In the Fade” fiind cea caștigatoare la categoria „cel mai bun film strain”. Totuși,…

- Gigi Becali a fost condamnat, definitiv, in 2013, la trei ani de inchisoare cu executare in "Dosarul Valiza". Ceilalti inculpati in dosar au primit pedepse cu suspendare: Victor Piturca - un an pentru favorizarea infractorului, Alina Ciul si Radu Marino - cate un an si jumatate, iar Teia Sponte -…