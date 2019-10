Stiri pe aceeasi tema

- Nu mai puțin de 125 de caței cu proprietar au fost sterilizați in cele cinci campanii de sterilizare gratuita organizate de Primaria Municipiului Bacau cu sprijinul acordat de “Wir retten Hunde e.V.” din Germania. “Am promis ca vom veni in sprijinul cetațenilor care doresc sa iși sterilizeze cainele…

- Primaria Municipiului Bacau, impreuna cu asociatia Wir retten Hunde e.V. din Germania, a organizat o serie de campanii de sterilizare gratuita a ciinilor de rasa comuna din gospodariile bacauanilor. Demarata mai greu, acțiunea a crescut de la o luna la alta. In iunie au fost sterilizați 13 caini, in…

- O prietena care locuiește la Dublin mi-a povestit despre Festivalul Bloomsday. Organizata in fiecare iunie, manifestarea este un omagiu adus romanului „Ulise”. Mii de persoane, imbracate in costume de epoca, se plimba prin oraș, participa la spectacole de teatru, organizeaza excursii in diverse locuri,…

- Internaționalele care au reprezentat formația bacauana la Campionatul European se vor prezenta saptamana aceasta sub comanda lui Florin Grapa. Dupa finlandeza Pihlajamaki și franțuzoaica Dascalu sunt așteptate la echipa romancele Rogojinaru, Faleș și Ciucu, slovena Grudina și ultima achiziție, liberoul…

- Nu mai puțin de 36 de caini au fost sterilizați gratuit zilele trecute, de catre Serviciul de gestionare al cainilor fara stapan din Primaria Bacau, in cadrul unei campanii organizate in colaborare cu organizația Wir retten Hunde e V din Germania. Șeful serviciului, Dinu Pancescu, povestește ca pe lista…

- S-a comemorat, acum cateva zile, celebrul Pact Molotov-Ribbentrop, incheiat in 1939 intre Germania și URSS si care prevedea o imparțire a Europei intre cele doua Puteri. Pentru Romania, consecința a fost ca a pierdut Basarabia și nordul Bucovinei. Pactul este de condamnat, nimic de zis. Dar, lumea subțire…

- Observam doar in treacat, in isteria zilelor noastre, cum ni se duc marile valori, și cat de saraci ramanem. Ne-a parasit, la inceputul acestei luni, regizoarea Catalina Buzoianu, o personalitate uriașa a teatrului romanesc contemporan. Natura tumultoasa, fecunda, ceea ce ținea și de natura ei feminina,…

- Se apropie cea de a treia campanie de sterilizare gratuita pentru caini (23 august) organizata de Primaria Bacau și organizația Vir retten Hunde e. V. din Germania. Problema este ca sunt inscriși numai 20 de caini pentru sterilizare, ceea ce inseamna, dupa estimarile Serviciului de gestionare a cainilor…