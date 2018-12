Despre frumusetea colindelor / VIDEO “NIMIC NU ESTE NOU SUB SOARE, AFARA DE TAINA INTRUPARII LUI DUMNEZEU CA OM ȘI DRAGOSTEA CU CARE S-A DESCOPERIT LUMII SA NE MANTUIASCA.” (Episcop Ilie Miniat) Asa cum soarele asfinteste si rasare zi de zi, din veac in veac, din neam in neam, la fel de frumos si incantator ochilor in fiecare dimineața, așa The post Despre frumusetea colindelor / VIDEO appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Fereasca Dumnezeu sa va scape din gura vorbe rele asupra copiilor vostri, ca blestemul se lipeste ca ceara si asupra sotilor vostri, si asupra fiicelor voastre. Feriti-va de blestem ca de foc! Noi foarte usor blestemam. Si pe sine ne blestemam. Mama care blesteama e o smintita! Nu-si da seama ca totul…

- Premierul Viorica Dancila a prezidat, miercuri, un forum economic organizat la Doha, cu prilejul vizitei sale oficiale in Statul Qatar. Evenimentul a reunit numeroși oameni de afaceri qatarezi, a caror delegație a fost condusa de prim vice-președintele Camerei de Comerț și Industrie din Qatar, domnul…

- Fostul sef al Cancelariei lui Calin Popescu Tariceanu, in mandatul de prim-ministru, Dorin Marian, a fost achitat in dosarul in care era cercetat de DNA pentru marturie mincinoasa in legatura cu retrocedarea unei suprafete din padurea Snagov si a Fermei Regale Baneasa. Procurorii DNA Brasov incepusera…

- Casatoria Prințului Nicolae a fost fara doar și poate un eveniment important pentru iubitorii monarhiei. Pe langa acest aspect, nunta a avut impact și in lumea mondena, mai ales ca nașul Prințului Nicolae a fost Liviu Popescu, unul din acționarii de la Fratelli. Sursa Zilei a descoperit ca, printre…

- Fosta șefa a DNA, Laura Codruța Kovesi, nu mai poate ocupa un post in Parchetul General, potrivit noului Statut al magistraților, promulgat, vineri, de președintele Klaus Iohannis. Conform noilor prevederi ale legii, Kovesi poate activa cel mult ca procuror la Parchetul Tribunalului Sibiu, deoarece…

- Inspecția Judiciara a dat publicitații protocolul desecretizat, semnat cu SRI in 2016, pe un aviz de legalitate dat chiar de inspectorul-șef adjunct Gheorghe Stan, nimeni altul decat cel care, potrivit surselor noastre, se viseaza la Secția speciala de cercetare a magistraților, nou inființata in Parchetul…

- Judecatorii instanței supreme au decis, miercuri, schimbarea temeiului pe baza caruia s-a dispus clasarea acuzației de complicitate la abuz in serviciu in cazul lui Tiberiu Nițu. DNA a anunțat ca acuzațiile in cazul fostului procuror general nu mai sunt prevazute de lege, motivand astfel clasarea, insa…

- Europarlamentarul Monica Macovei a trimis un e-mail prim-vicepreședintelui Comisiei Europene, Frans Timmermans, in care i-a relatat ca președintele PSD, Liviu Dragnea, a cerut, duminica seara, Guvernului sa verifice modul de finanțare al anumitor site-uri de presa. Dezvaluirea a fost facuta chiar de…