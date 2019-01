Despre euro si alti demoni. De data aceasta este diferit!

De data aceasta este diferit! Inceputul acestui an ne-a surprins (sau nu) cu o crestere accelerata a euro fata de leu.



In primul rand, stim cu totii ca, in ianuarie, tendinta leului este de a se deprecia in raport cu euro, deoarece se platesc importurile din noiembrie si decembrie, anul trecut fiind un apetit de consum suficient de mare. De asemenea, in afara de acesti doi factori, trebuie sa luam in considerare si urmatoarele aspecte macro-economice:



1. Rata inflatiei s-a situat pe parcusul anului intre 3% si 5%, ceea ce inevitabil conduce la o depreciere a leului fata de…