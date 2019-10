Despre emanaţii, putrefacţii şi germenii specifici Si-ntr-o duminica am plecat la drum. E un fel de-a spune „plecat la drum", cimitirul e aproape, la vreo doua sute de metri, pe coasta dealului dimpotriva. Aproape de cimitir il vedem in curte pe Gicuta, varu-meu de-al doilea, al treilea, nu mai stiu. Locuieste la doi pasi de poarta cimitirului. Ne oprim si discutam peste gard de una, de alta. Pomenim cu regrete de recentul deces al socrului lui varu-meu, iar el conchide ca un fel de consolare: - Macar nu ne-am opintit (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat din Statele Unite ale Americii a avut parte de un șoc in ziua nunții lui. Cand s-a intors sa iși vada mireasa in rochie alba, a simțit ca ii sare inima din piept. Partenera lui a orchestrat o farsa de neuitat.

- Calin Geambasu (42 de ani) si fosta lui iubita, Angelica Cadar, continua razboiul declaratiilor, dupa ce solistul a obtinut custodia fiului lor, DaviN. In timp ce femeia il ataca in direct, in fiecare seara, la Antena 1, iata ca el ii da replica pe conturile sociale, potrivit click.ro: ”Angelica Cadar…

- Jurnalistul Cristian Tudor Popescu susține ca Gino Iorgulescu va angaja o ”turma de avocați”, care vor avea misiunea sa-l salveze pe Mario Iorgulescu de pușcarie, asta deși a ucis un om, dupa ce s-a urcat la volan drogat și baut. Citește și: Radu Tudor, tablou de COȘMAR, dupa masurile luate…

- Un aradean este singurul roman care are in buletin trecut la adresa doar "Castel", el locuind intr-un astfel de imobil vechi de aproape trei secole, pe care l-a concesionat de la Primaria Sofronea dupa Revolutie, cand era in paragina din cauza ca a fost folosit decenii ca sediu de C.A.P. Barbatul traieste…

- Autoritatea Electorala Permanenta (AEP) constata ca, dupa 33 de zile de functionalitate a portalului www.votstrainatate.ro, numarul cetatenilor romani care s-au inregistrat ca alegatori in strainatate este dezamagitor de mic, in conditiile in care mai sunt doar 13 zile pentru inscriere. Doar…

- Calin Popescu Tariceanu l-a acuzat pe președintele Klaus Iohannis ca e incapabil sa reacționeze uman, dupa ce acesta nu și-a întrerupt discursul de Ziua Marinei, când un militar american a leșinat. Tariceanu, care a anunțat ca dorește sa candideze și el la alegerile prezidențiale din noiembrie,…

- Bianca Dragușanu și proaspatul ei soț, Alex Bodi, au facut primele declarații dupa ce s-au cununat civil. Bianca Dragușanu a marturisit ca nici macar parinții lor nu au știut ca ea și Alex Bodi urmeaza sa se casatoreasca. "Eu in ultimul an, așa m-am simțit, sunt foarte fericita ca am facut acest lucru…

- "Romania ar fi avut o sansa cu Mircea Geoana presedinte" "Romania ar fi avut o sansa, ar fi aratat altfel cu Mircea Geoana presedinte, decat in halul in care a ajuns in al doilea mandat al lui Traian Basescu. Din punct de vedere al securitatii, este o recunoastere atat pentru Geoana, cat…