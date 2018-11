Despre dragostea de mamă / VIDEO Ce fac mamele? Nasc copii, dar nu-i iubesc ele și nu-i cresc ele, pun o bona. Ce sa simta bona pentru copilul ala, ca doar nu-i carnea ei, nu-i ganguritul ei, nu-i sentimentul ei. Tu o platești și ea il ingrijește conform standardelor, il spala, il imbraca și ii face tot ce trebuie, dar de The post Despre dragostea de mama / VIDEO appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

