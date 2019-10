Despre depresie. Cum sa evitam depresia in viata personala si la locul de munca

Stiri pe aceeasi tema

- Bella Hadid a decis sa vorbeasca deschis despre problemele de sanatate mintala cu care se confrunta de mai mult timp. Modelul a facut dezvaluirile cu ocazia Zilei Mondiale a Sanatații Mintale. Prin intermediul unei postari pe Instagram, Bella a vorbit despre cat este de important sa nu te lași prada…

- Un loc de munca precar, caracterizat de venituri mici, siguranta scazuta a zilei de maine si chiar de lipsa unui contract de munca, are efecte puternice asupra angajatului. Extreme incep de la stres si ajung la depresie si probleme in relatiile...

- Timpul petrecut in fata telefonului sau pe retelele sociale nu poate fi considerat vinovat pentru problemele de sanatate mintala ale adolescentilor, arata un studiu realizat de cercetatorii americani. Experimentul realizat timp de doua saptamani pe 400 de adolescenti nu a relevat o legatura intre folosirea…

- MESAJE SFANTA ANA, MESAJE de Sfanta Ana, MESAJE de Sf Ana, Sfanta Ana, Sfanta Ana 2019, mesaje, mesaje frumoase, mesaje haioase, MESAJE SI URARI PRIN SMS - MESAJE LA MULTI ANI, SF Ana 2019. Pe 9 septembrie, numerosi romani isi sarbatoresc ziua onomastica. RomaniaTV.net va prezinta o selectie de mesaje,…

- Mihaela Radulescu a dezvaluit ca a fost intr-o singura vacanta alaturi de austriac. Mihaela Radulescu, prima declaratie despre OPERATIILE ESTETICE. Cate interventii si-a facut "Diva de la Monaco" "O sa va spun ceva ce aproape ca nu crede nimeni. De cinci ani, de cand suntem impreuna,…

- In Romania mor anual peste 1.500 de persoane cu dizabilitati psihosociale aflate in institutiile publice de sanatate mintala si protectie a persoanelor cu dizabilitati, insa la nivelul Ministerului Sanatatii nu exista informatii despre cauzele si numarul deceselor, potrivit unul comunicat al Centrului…

- Vacanta de vara e in plina desfasurare, timp in care taberele tematice montane sunt o alegere ideala pentru petrecerea ei, Post-ul Tinerii au aflat cum e viața la munte cu ajutorul taberei tematice „Sanatate prin miscare – aventuri cu cercetasii” apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Potrivit ITM Constanta, in seara zilei de 25 iulie a.c., la SC Domeniile Viticole Rasova SRL, a avut loc un eveniment soldat cu decesul unui angajat. Este vorba despre Dumitru G., in varsta de 62 de ani, care lucra ca paznic. In jurul orei 19:30, salariatul a acuzat stare de rau la locul de munca, s…