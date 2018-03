Despre debutanţi şi recorduri Cei cinci jucatori care au debutat la UTA odata cu reluarea campionatului (Roberto Bodea, Mihai Petra, Angelo Iuga, Darius Buia și David Popa) au facut ca numarul jucatorilor folosiți – pana acum – in acest sezon, sa ajunga la 36, o cifra care se apropie tot mai mult de recordul sezonului 2013/2014 (in „era Marțean”) cand au fost folosiți 46 de jucatori in 28 de partide! In cazul lui Roberto Bodea și David Popa este vorba de o revenire in alb-roșu, Bodea fiind al cincilea portar utilizat in actualul sezon. El este, la ora actuala, al treilea component al lotului, impreuna cu Bogdan… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

- Clubul UTA a anunțat mutarea pe siteul oficial. “Ținand cont de ultimele rezultate și de situația din clasament, clubul UTA a luat decizia ca echipa tehnica sa fie intarita cu un director tehnic, in persoana lui Ionuț Popa. ”Mister” a incheiat un angajament valabil pentru trei luni cu…

- Momentan, oamenii legii au reușit sa probeze o singura fapta, insa anunța ca este posibil ca cei doi sa fi comis mai multe furturi. Sunt acuzați ca, in 11 februarie, ar fi spart un autoturism in Timișoara. Au furat din interior un aparat de sudura și doua mașini de gaurit, cauzand un prejudiciu de…

- Conform reprezentanților consiliului județean, pe drumurile din Timiș aflate in administrarea CJ s-a acționat in toate zonele pentru deszapezire. In perioada 27 februarie, ora 16 – 28 februarie, ora 8, s-a acționat cu 845 de tone de material antiderapant. Se circula in condiții de iarna.…

- Nagy a caștigat, in ultimul act, in fața lui David Iurcuți (Cetate Deva), obținand cel de-al șaselea titlu național din cariera sa, dupa cele de la Under 13, 14, 15, 16 și cel de anul trecut, de la intrecerea școlara. „Simt ca munca depusa in ultima vreme și-a spus cuvantul”, afirma sportivul…

- Concertele fusesera anunțate pentru ziua de sambata, in cadrul evenimentului „De Dragobete, iubește romanește!”, invitați speciali fiind Cornelia și Lupu Rednic. Festivalul urma sa imbine mai multe stiluri muzicale, de la folclor pana la muzica ușoara și opera, promovate de artiști…

- Confruntarea revanșa se va desfașura duminica, de la ora 10.00, in aceeași locație. „Dubla” elevilor lui Cristian Cosma cu jucatorii brașovenii face parte din etapa a XI-a a Superligii de polo. Adauga Comentarii Adauga un link Rectifica Rectifica text Ortografie/Gramatica Obiectiv tehnic Introduceti…

- Lavinia – o obișnuita a prezentarilor de moda din Europa și Asia – a prezentat vestimentații tradiționale din Oman, recunoscute pentru culoriile stralucitoare, dar și unele piese cu o tenta moderna. Reamintim ca, printre altele, aradeanca a fost recompensata in cariera sa cu titlurile…

- Incepand din 19 februarie, antrenamentele se desfașoara intre orele 18:00-20:00 in sala de sport a Colegiului Tehnic „Unirea” din strada Andrei Muresanu nr. 27B. Sunt asteptati copii cu varsta intre 8 si 18 ani, care vor fi coordonati de antrenorii voluntari Gheorghe Nica si Fabian Cotro.…

- Pentru a obține „biletele” calificarii, șimandanii nu trebuie sa piarda la o diferența mai mare de 6 goluri in returul de la Pitești, programat in 25 februarie. Adauga Comentarii Adauga un link Rectifica Rectifica text Ortografie/Gramatica Obiectiv tehnic Introduceti o adresa valida de e-mail…

- Reprezentantul CSM Arad a strans 717 puncte, fiind cel mai bine clasat roman, la mare distanța de Dragoș Dima (locul 440 – 84 de puncte) și Adrian Ungur (504 – 67). Aradeanul de 27 de ani va reveni in competiții odata cu turneul de la Indian Wells (SUA). Adauga Comentarii Adauga…

- „Din pacate, am fost eliminați din Cupa Romaniei. Sunt foarte suparat pentru ca am fost invinși de o echipa dintr-un eșalon inferior. Asta este. Trebuie sa muncim mai mult și sa ne concentram pe meciurile din campionat. Nu pot spune ca Fortius Buzau a fost mai buna decat noi, pentru ca, au…

- Federația Romana de Tenis a anunțat ca a fost stabilit orașul care va gazdui intalnirea de Cupa Davis by BNP Paribas dintre Romania și Maroc, din turul 2 al Grupei a II-a, zona Europa/Africa, din 7-8 aprilie 2018. Astfel, dupa consultari cu componenții echipei Romaniei și cu capitanul nejucator Gabriel…

- Jandarmii caraseni au fost chemati, marti, in jurul pranzului, sa intervina in incident, fiind sesizati ca barbatul a distrus un aparat destinat jocurilor de noroc. Ajunsi la fata locului, oamenii legii au putut constata ca protagonistul este resiteanul de 37 de ani, care pe fondul unei stari…

- Participanții s-au intrecut la trei categorii: avansați (48), open (23) și elite (23). La avansați a caștigat Merai Janos (Oradea) urmat de timișorenii Alexandru Frunza și Adrian Vereș. La categoria open primul loc a fost adjudecat de Tailbot Francois (Oradea), secondat de aradeanul…

- Protagonistul monodramei este Sebastian Lupu. Actorul a acceptat provocarea autoarei, Mihaela Mihai, semnand: regia, scenografia, muzica si interpretarea spectacolului „Groparul”. Spectacolul reprezinta o imbinare intre comedie si tragedie, o destainuire in care publicul se poate regasi cu…

- Filmul care il va avea pe Martin Scorsese ca producator va fi regizat de Todd Phillips, cunoscut pentru trilogia sa ‘The Hangover’. Potrivit revistei, Phoenix era o prioritate a regizorului iar actorul, dupa ce a reflectat asupra propunerii, ar fi acceptat rolul. Scott Silver…

- Dupa modelul lansat de sibieni, și timișorenii au ieșit sa protesteze vineri la amiaza in fața sediului PSD Timiș. Potrivit organizatorilor, Inițiativa Timișoara, aceasta este doar o prima intalnire dintr-un mai lung șir de proteste care se va intinde pe parcursul saptamanii viitoare.…

- „Copilul traiește intr-o familie numeroasa, de cel puțin 14 persoane, fara nici un venit in afara de ce gasesc zilnic prin tomberoanele Reșiței. Are doua boli cronice, strabism convergent și hernie inghinala acuta. In urma cu doua luni am sunat personal la Protectia Copilului. Mi-au promis…

- Trei copii de aproximativ 14, 13 și 6 ani au vrut sa-și gateasca ceva de mancare, au pus o tigaie cu ulei pe foc, insa uleiul s-a aprins, iar flacarile s-au extins la aragaz și la hota. Din fericire, copiii nu au fost raniți in incendiu. Ei au ieșit din bucatarie la timp și au sunat la numarul de…

- Aseara, in jurul orei 18.15, in Punctul de Trecere a Frontierei Cenad – I.T.P.F. Timisoara s-a prezentat, pentru efectuarea formalitatilor specifice, calatorind pe jos, cetateanul roman Georgel P., in varsta de 34 de ani, domiciliat pe raza judetului Caraș-Severin. Cu ocazia efectuarii controlului…

- Asa cum am anuntat aici, inca de duminica seara, ACS Poli si Ionut Popa, cel care a condus destinele „tehnice” ale echipei, se vor desparti. In urma unei sedinte tinute luni dimineata de conducerea clubului, s-a decis rezilierea contractului dintre cele doua parti. In cursul zilei de astazi,…

- Asiguram: – cazare – transport de la cazare la locul de munca – salariu atractiv Mai multe informatii pe http://www.cova-job.nl./index.php/ro/ CV-urile se trimit pe roxana@cova-job.nl Telefon: 0031687927633 Adauga Comentarii…

- Potrivit specialistilor Romsilva, capriorul este un mamifer erbivor, cu o lungime de pana la 1,3 metri si o greutate de pana la 30 de kilograme care traieste in libertate pana la 15 ani. Animalul are mirosul si vazul bine dezvoltate si prefera padurile de foioase sau de amestec, foioase si…

- „Este o nedrepate fața de orașul Pecica, iar cei afectați de masurile incorecte ale Guvernului sunt cetațenii. Administratia locala va avea de suferit, in conditiile in care cea mai mare parte din impozitul pe venitul salarial constituie bani la bugetul comunitații. Asta ar fi insemnat o suma considerabila…

- Mai multe informatii la nr. tel: 0259-405-205 Adauga Comentarii Adauga un link Rectifica Rectifica text Ortografie/Gramatica Obiectiv tehnic Introduceti o adresa valida de e-mail Correction was not succesfully sent Correction sent succesfully *Obligatoriu Adauga un link Kommentar…

- Matei l-a eliminat in primul tur pe francezul Clement Delvert, dar a pierdut apoi, din pacate, in fata lui Zlatko Kumric (Croatia), ratand si ocazia de a intra in recalificari. Castigatorul categoriei in turneul de la Tunis a fost Benjamin Fletcher (Irlanda). In varsta de 30 de ani, Daniel…

- In faza sferturilor de finala, AMEFA a cedat la scor, 3-23 (1-5, 0-4, 1-6, 1-8), cu Sportul Studențesc Corona Brașov, iar in primul meci din turneul pentru locurile 5-8, a dispus cu 12-11 (3-3, 3-4, 2-3, 4-1) de Crișul Oradea. La singurul succes au contribuit: Baltean 6, Palotaș 2, Rath 2, Taga 1…

- Adela Struna, Irina Rus, Andreea Neamțu și Madalina Orban vor incerca sa duca CSM-ul cat mai sus in clasament, in vreme ce alți aradeni, Andreea Craiu și Ionuț Struna, vor juca pentru ACS Dumbravița (jud. Timiș). Adauga Comentarii Adauga un link Rectifica Rectifica text Ortografie/Gramatica Obiectiv…

- Astfel, incepand de luni, de la Gara de Nord autobuzul va circula pe același traseu pana la Pasaj CFR de unde va fi deviat pe str. Ovidiu Cotruș – str. Wilhelm Tell – str. Paul Morand – sens giratoriu și retur pe același traseu. Autobuzul de pe linia 3 nu va mai circula pe…

- In ultimii 100 de ani, numarul de elefanti africani a scazut de la 3-5 milioane la 415 mii. Potrivit Hotnews.ro In ciuda interdictiei internationale de comert cu fildes din 1990, multe tari din intreaga lume au continuat sa comercializeze in interiorul propriilor frontiere. Agentia…

- Dintre cele 138 de cazuri medicale, doua au fost stopuri cardio respiratorii. Este vorba despre doua femei – una in varsta de 62 de ani resuscitata de un echipaj SMURD la domiciliul ei din Arad și o alta de 60 de ani – resuscitata de echipajul SMURD de pe elicopter la Barzava. Ambele…

- Valoarea țigarilor ridicate se ridica la 7.500 lei, prejudiciul creat bugetului consolidat al statutului prin sustragerea de la plata accizelor si a TVA fiind estimat undeva la 6.000 lei. Totul in urma unui numar de 4 percheziții imobiliare și trei asupra unor autoturisme, derulate in 30…

- Complexul Rezidențial SDK-Delta se afla in plina construcție, intr-o zona rezidențiala din Cartierul Nufarul, aflata in plina dezvoltare și bine conectata la oraș, la mica distanța de toate facilitațile necesare unei familii. Construit dupa cele mai inalte standarde de calitate și…

- Sportivii pregatiți de sensei Zoltan Lipan au fost felicitați de conducerea CSM Școlar, de Primaria și Consiliul Local Reșița, pentru rezultatele obținute in anul 2017. Nicu Belcea, reprezentantul CSM Școlar Reșița, impreuna cu antrenorul Zoltan Lipan și cu Viorel Enașel, au oferit cadouri sportivilor…

- „In acest spirit, ca in fiecare an, gandul nostru s-a indreptat catre familiile nevoiase si cu mult drag si atentie, ne-am mobilizat pentru a le aduce o unda de caldura umana in apropierea Craciunului. Haine pentru cei mici, alimente neperisabile, intentii bune si o mare doza de iubire pentru acei…

- Se spune despre aceasta perioada a anului ca trebuie sa fie una vesela și, in plus, decembrie este luna cadourilor. Așa ca, in aceasta nota de voie buna, cei de la Bipolar House organizeaza cea de a treia ediție „Xmas Special” și le face timișorenilor un cadou muzical, aducandu-i pe Dj Barac…

- „Aparatul stocheaza pe cardul de memorie inregistrari video, fotografii HD detaliate, ce pot cuprinde marca masinii, placuta de inmatriculare si chiar trasaturile faciale ale conducatorului auto. Cu ajutorul lor, politistii rutieri, care au fost instruiti in cadrul unor cursuri in ceea ce…

- Barbatul a fost depistat in noaptea de duminica spre luni, intr-o societate comerciala din Timișoara. Sparsese unul dintre geamuri pentru a putea intra in spațiu și a furat peste 400 de pachete cu țigari. A fost, insa, prins in flagrant delict. „Prejudiciul a fost recuperat in totalitate…

- „Pacat, pacat de sangele varsat”, „Regele Mihai” și „Vrem o lege pentru toți, nu facuta pentru hoți” au scandat oamenii in Piața Operei, in seara zilei de 17 decembrie 2017. Manifestanții au ținut un moment de reculegere in memoria eroilor Revoluției din Decembrie 1989, iar in jurul…

- David Boros, cel mai bun portar © In grupa, oradenii au remizat cu Mara Baia Mare, scor 0-0, și au invins cu 4-0 pe AS Recea. In semifinale, Șoimii au cedat cu 0-1 in fața echipei Primavera Satu Mare, dar in finala mica au caștigat cu 4-0 duelul cu Il Calcio Satu Mare. Echipa a fost…

- Potrivit Patriarhiei Romane, vor exista trei momente in care vor fi trase clopotele catedralelor, manastirilor si bisericilor din intreaga tara, respectiv miercuri, 13 decembrie 2017, ora 11.00, atunci cand va sosi in tara sicriul cu trupul neinsufletit al Regelui Mihai I pe Aeroportul International…

- „Era nevoie de o astfel de investitie, iar daca tot s-au alocat fonduri pentru cabinete medicale, am zis sa incercam sa depunem si noi proiect. Cu putin noroc, iata, am reusit sa intram la finantare. Zilele trecute am semnat si contractul de finantare, urmand acum sa scoatem lucrarea la licitatie.…

- In 17 decembrie vine randul sportului pe semicerc, participante fiind: CS Phoenix Buziaș, Lic. „Mihai Veliciu” Ch. Criș, Șc. Gim. nr. 1 Tileagd (jud. Bihor), LPS, Șc. Gim. „Regina Maria”, HC Beldiman și CS Inoan – toate din Arad. Meciurile se vor disputa, incepand cu ora 9.00, in sala…

- Potrivit meteorologilor, fenomenele vizate se vor produce in perioada 9 decembrie, ora 15 – 10 decembrie, ora 16. In toate zonele de munte, temporar vor fi ninsori local insemnate cantitativ și cu depunere de strat consistent de zapada. Vantul va avea intensificari cu viteze ce vor…

- Cel din urma incident s-a petrecut joi, in jurul orei 11.10, cand politistii de la Investigatii Criminale Caransebes i-au observat pe cei patru plimbandu-se prin locuri aglomerate, modul lor de comportament trezind suspiciuni, fapt pentru care s-a trecut la supravegherea lor de aproape.…

- Jandarmul și cei trei polițiști au fost prezentați, joi, magistraților, cu propunere de arestare preventiva pentru 30 de zile. Judecatorii de la Tribunalul Timiș au decis sa ia impotriva lor masura arestului la domiciliu. Hotararea poate fi, insa, atacata in termen de 48 de ore, iar contestația…

- Cei trei polițiști și un jandarm au fost reținuți de procurorii de la Parchetul Militar Timișoara, pentru 24 de ore. Ei au fost duși la sediul IPJ Timiș și au fost bagați in arest. Va reamintim ca, in data de 22 noiembrie, doi tineri in varsta de 34 de ani au fost opriți de poliție…

- Partea cea mai mediatizata a expoziției este instalația ”Totul stralucește”, compusa din 208 medalii de argint pe care vor fi gravate chipurile vizitatorilor. Pe langa acestea, s-au creat trei discuri a cate 200 de grame, infațișandu-i pe parinții mei și pe cei doi colaboratori care au ajutat…

- Reprezentanții Spitalului Județean Timișoara au scos la concurs posturi de asistenți medicali generaliști pentru Clinica de Chirurgie Vasculara și pentru Unitatea de Arși Grav. Tot la Spitalul Județean Timișoara se fac angajari și pe postul de brancardier pentru blocul operator I și ingrijitori…