In perioada regimului comunist, putini romani au avut acces la o masina de spalat. Cei care au reusit sa cumpere un astfel de obiect casnic au ramas in memorie cu brandul „Albalux”, produs la uzina mecanica din Cugir. In Romania, productia masinilor de spalat rufe a inceput in anii ’60, la Cugir, in judetul Alba, si la Iasi, la Tehnoton. Probabil multi dintre noi ne amintim masinile de spalat rufe Albalux din perioada comunista. Acestea erau fabricate la Cugir, un orasel cu o populatie de doar 30.000 de persoane la acea data. Masinile de spalat erau de doua tipuri: cu storcator si incalzire sau…