Despre abuzurile din administrația careiană și obsesia unui angajat din administrație Baietul cu goarna sparta e disperat dupa audiența. Are impresia ca daca scrie despre Daniela Ciuta ii va crește traficul. Inca nu reușește sa priceapa ca minciunile și dezinformarile nu aduc like-uri. Cumetria cu primarul evazionist al Careiului nu mai impresioneaza pe nimeni. Cat de ignorant si de slugarnic poate fi cineva care se apuca de scris despre subiecte pe care nu le stapanește, doar pentru a se gudura mai bine in fața angajatorului sau? Szasz scrie despre administrația locala?! Cata ipocirizie și falsitate sa scrie despre administrația locala și despre Daniela Ciuta un angajat in… Citeste articolul mai departe pe buletindecarei.ro…

Sursa articol si foto: buletindecarei.ro

