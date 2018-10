Stiri pe aceeasi tema

- Bianca Dragușanu a plecat in Spania! Vedeta insa a avut un motiv bine intemeiat pentru care a facut aceasta escapada, iar acum s-a aflat adevarul gol-goluț. Bianca Dragușanu și-a facut bagajele și a plecat in… Spania! Insa in aceasta escapada vedeta nu a mers singura ci impreuna cu Alex Bodi. Iar motivul…

- Petrec mult timp impreuna, in care se descopera unul pe celalalt, insa, deocamdata, niciunul dintre ei nu iși asuma faptul c-ar forma un cuplu. In urma cu cateva ore, Alex Bodi a transmis un mesaj subliminal… pentru Bianca Dragușanu. Fanii celor doi s-au bucurat nespus cand au vazut imaginea. Citește…

- Bianca Dragușanu agita foarte tare spiritele in ultima perioada, dupa relația tumultoasa pe care a avut-o cu Tristan Tate, blondina a aparut in compania mai mltor barbați puternici financiar, despre care a declarat ca nu are nicio relație de natura sentimentala. Recent, imaginile in care apare ținandu-se…

- Bianca Dragușanu a demonstrat de multe ori ca este o femeie puternica și nu de puține ori au fost dațile in care a renascut din propria cenușa. Și… cum nicio desparțire nu e ușoara, fosta prezentatoare a luat o hotarare dupa ce a pus punct relației cu Tristan Tate, care ar putea sa le inspire […] The…

- CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, va prezinta, in exclusivitate, adevarul despre relația dintre Bianca Dragușanu și misteriosul businessman care i-a imprumutat vedetei mașina lui, superbul Bentley Continental GT, de 200.000 de euro. Conform unor surse autorizate, frumoasa blonda va fi responsabila…

- Tristan Tate a facut primele declarații dupa desparțirea de Bianca Dragușanu și a marturisit ca cei doi s-au separat inainte ca blondina sa petreaca pe litoralul romanesc. Afaceristul a mai declarat ca i s-a parut distractiv sa apara in presa, insa de acum vrea sa iși țina viața departe de lumina reflectoarelor.…

- Bianca Dragușanu a marturisit intr-o emisiune de televiziune ca nu mai era fericita alaturi de Victor Slav. Superba blonda a explicat ca desparțirea a fost de comun acord și ca cei doi s-au comportat ca niște oameni maturi. Fosta prezentatoare a avut numai cuvinte de lauda la adresa fostului ei partener…

- La scurt timp dupa ce Bianca Dragușanu și Victor Slav au decis sa mearga pe drumuri separate in viața, prezentatorul “a fost cuplat” cu Andreea Mantea, care a spus ca nu intra in discuție o relație amoroasa intre ea și el. Astfel, in timp ce fosta iubita iși traiește povestea de dragoste alaturi de…