- Cea de-a zecea editie a celui de-al patrulea sezon “Insula Iubirii”, difuzata luni seara, intre orele 19.59-23.16 la Antena 1, a fost lider de audiența la nivelul publicul comercial din mediul urban.

- Andreea și Gabi au ajuns pe insula in urma cu doua ediții, iar evoluția lor in competiție a starnit numeroase controverse. Dupa ce tanara a rupt brațara și a facut nunta de proba cu ispita George, in ediția a zecea a emisiunii ea se va intalni fața in fața cu barbatul cu care a venit la ”Insula Iubirii”.

- Lucrurile iau o turnura nemaivazuta pe „Insula Iubirii”, in aceasta seara, de la ora 20.00, la Antena 1, cand pe insule diferite, protagoniștii cuplului Andreea și Gabi iau decizii radicale. La Minitel are loc prima nunta de pe „Insula Iubirii” , iar mireasa este chiar Andreea, concurenta care nu are…

- "Insula Iubirii" gazduieste prima nunta. La Minitel, lucrurile iau o turnura uimitoare in aceasta seara. Andreea si Gabi iau decizii radicale, la putin timp de la intrarea in testul iubirii, in Thailanda.

- Un nou cuplu a ajuns pe ”Insula Iubirii”, in timp ce un altul s-a destramat deja, aseara. Ce se va intampla cu protagoniștii, telespectatorii pot afla in aceasta seara, de la ora 20.00, la Antena 1. Hannelore a vorbit pentru prima data, despre problemele din relația ei. Aceasta a recunoscut ca a fost…

- SurprizE pentru telespectatorii emisiunii "Insula Iubirii". Un nou cuplu a intrat in competitie. Andreea xi Gabi au pExit in competitia care va decide relatia lor. Andreea xi Gabi sunt hotErati sE-xi testeze iubirea xi sE vadE dacE sentimentele lor trec testul.

