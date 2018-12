Stiri pe aceeasi tema

- Veste mare in fotbalul romanesc! George Copos este pe cale sa revina la Rapid! “Berlusconi” a fost prezent, azi, la Primaria Sectorului 1, acolo unde primarul Dan Tudorache i-a invitat pe jucatorii și pe oamenii din staff-ul gruparii giulestene.

- Fosta Miss Universe este din nou o femeie libera, spre bucuria barbatilor. Frumoasa Olivia Culpo si Danny Amendola s-au despartit, dupa ce increderea dintre ei a disparut complet. Danny Amendola si-a gasit repede o alta tanara cu ajutorul careia sa se vindece de despartire, dar ea a aflat situatia si…

- Elena Basescu a devenit mamica pentru a treia oara, dar asta nu-i oprește pe barbați sa-i declare iubirea. Un artist celebru a marturisit ca o poarta in suflet pe fiica fostului președinte. Doamnelor și domnilor, un artist din showbiz-ul romanesc și-a declarat iubirea pentru Elena Basescu. Nu va mai…

- Dragostea dureaza trei ani! Astazi, lumea mondena este in stared e soc, dupa anuntul facut de unul dintre cele mai frumoase si indragite cupluri. Dupa trei ani de casnicie, Alice Peneaca si Bobby Paunescu divorteaza.

- Gabi Tamas (34 de ani) a ratat transferul carierei, dupa o betie cumplita! Dezvaluirea a fost facuta de Florin Manea, impresarului fundasului. Daca nu o comitea, actualul jucator al celor de la Hapoel Haifa ar fi putut sa ajunga in Serie A, la o echipa de top.

- Catrinel Menghia este insarcinata, la 32 de ani, cu primul sau copil. Vedeta a fost surprinsa, in seara zilei de miercuri, 26 septembrie, la Gala for the Global Ocean, unde a fost invitata chiar de printul Albert de Monaco, la Opera din Monte Carlo.