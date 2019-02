Stiri pe aceeasi tema

- Relațiile dintre vedetele de la Hollywood au fost dintotdeauna indelung comentate, iar desparțirile. și mai și! Apariția lui Lady Gaga fara logodnicul sau la gala premiilor Grammy a dat naștere zvonurilor ca povestea ei de dragoste cu Christian Carino a luat sfarșit.

- Cantareața Celine Dion este mai fericita ca niciodata in compania partenerului ei, care este cu 16 ani mai tanar ca ea. Celebra cantareața Celine Dion, in varsta de 50 de ani, a fost prezenta la Saptamana Modei de la Paris. Vedeta n-a fost singura, ci insoțita de dansatorul spaniol Pepe Munoz, in varsta…

- La 23 de ani, mama unei fetițe, a fost ucisa de partenerul de viața. Cuprins de gelozie, barbatul criminal s-a lasat condus de cele mai rele ganduri și a injunghiat-o mortal pe cea pe care o iubea.

- Christina Ich s-a sarutat cu Bote apoi a anuntat ca se marita. Citeste povestea momentului! Frumoasa Christina Ich s-a alaturat pentru o saptamana juratilor de la „Bravo, ai stil!”. Cea mai frumoasa femeie din Romania, cum este considerata de multi vedeta, a rostit cateva declaratii socante, care au…

- Au trait o frumoasa poveste de iubire, insa și-au spus adio, cu doar o zi inainte de Craciun. Fosta soție a lui Marian Dragulescu a ramas fara iubit, dupa ce credea ca totul este așa cum trebuie, in viața ei.

- Alex Bodi, iubitul vedetei, a plecat in Germania cu Ioana de la Miami, tanara din Ploiești care a ajuns in atenția publicului dupa ce a petrecut o intreaga noapte alaturi de starul columbian Maluma. Alex Bodi a plecat in Germania impreuna cu focoasa Ioana, dar și cu sora acesteia. Bianca Dragusanu,…

- Ieri era, azi... nu mai e si uite asa, Raluka, se pare ca, a ramas singurica in prag de sarbatori. Dupa o relatie care a durat mai bine de doi ani, artista si iubitul si-ar fi spus "adio". Ruptura dintre cantareata si omul alaturi de care se vedea o viata-ntreaga, s-ar fi petrecut in urma cu ceva timp.…

- In urma cu cateva zile, iubitul Denisei de la "Bambi", Mircea Branzei, a fost surprins in compania frumoasei Bianca Dragusanu. Desi Bianca si Mircea au o colaborare reciproc avantajoasa de cativa ani, de cand focoasa blondina este imaginea clinicii de infrumusetare pe care o detine barbatul, admiratorii…