Ana Birchall, declaratii despre extradarea lui Radu Mazare

Situatia in care se afla fostul primar al municipiului Constanta, Radu Mazare, retinut in Madacascar este in atentia ministrului interimar al Justitiei, Ana Birchall. AStfel, astazi, de la ora 10:00, Ana BIRCHALL, viceprim ministru pentru implementarea parteneriatelor strategice ale… [citeste mai departe]