- Femeia in cauza, a carei identitate nu a fost dezvaluita, a suferit de o afectiune psihica dupa ce a nascut-o pe fiica ei, in 2012, la Medway Maritime Hospital din Gillingham, un oras din comitatul Kent.Bebelusul a fost diagnosticat cu paralizie cerebrala, iar Medway NHS Foundation Trust,…

- O femeie din Marea Britanie care a ramas traumatizata in urma nasterii dificile a fiicei sale, care a venit pe lume printr-o nastere intarziata din neglijenta si care i-a provocat paralizie cerebrala, a primit despagubiri de peste 75.000 de lire sterline din partea unei judecatoare de la Inalta Curte…

- Alpinistul Alain Robert, care urca pe zgarie-nori din lumea intreaga, a escaladat Heron Tower din Londra cu mainile goale si fara coarda de sustinere. Barbatul in varsta de 56 de ani a ajuns in varful cladirii de 202 metri inaltime, cunoscuta in prezent sub denumirea Salesforce Tower, in aproximativ…

- Un cascador supranumit "Spidermanul francez" a primit interdictie de la a escalada orice cladire din Marea Britanie dupa ce a reusit sa cucereasca joi una dintre cele mai inalte constructii din Londra, relateaza vineri Press Association. Alpinistul Alain Robert, care urca pe zgarie-nori din lumea intreaga,…

- Oamenii care obisnuiesc sa culeaga fructe si ciuperci din natura sunt avertizate ca procedand astfel in parcurile regale din Londra incalca o interdictie si afecteaza mediul inconjurator, conform The Royal Parks, citata de Press Association. Anul trecut politia a emis 35 de avertismente persoanelor…

- Mai multe orase ale lumii, printre care se numara metropole precum Londra sau Houston, se confrunta cu amenintarea cresterii nivelului marilor si oceanelor, fenomen ce amplifica alte probleme existente, sugereaza un raport citat vineri de Press Association. În timp ce naţiunile se întâlnesc…

- Nici bine nu a plecat la studii in Marea Britanie ca fiica Andreei Esca i-a transmis un mesaj foarte clar iubitului ei, Mario Fresh. Alexia Eram, in varsta de 18 ani, traiește o poveste de iubire cu Mario Fresh . In prezent, fiica Andreei Esca este plecata la studii in Londra. Adolescenta este desparțita…

- Formatia Take That a anuntat ca va sustine un turneu de amploare in Marea Britanie anul viitor si va lansa un album retrospectiv pentru a marca aniversarea a 30 de ani de la infiintarea trupei, potrivit Press Association. Trupa, care ii are in componenta actuala pe Gary Barlow, Howard…