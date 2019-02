Stiri pe aceeasi tema

- Regizorul Woody Allen va da in judecata gigantul Amazon pentru ca l-a concediat fara motiv, cerand 68 de milioane de dolari despagubiri, potrivit The Guardian.Citește și: SURSE - Guvernul vrea sa ii anuleze o arma importanta lui Klaus Iohannis: incepe un nou RAZBOI El pretinde o incalcare…

- El pretinde o incalcare a contractului si ca Amazon a refuzat sa-i distribuie cel mai recent film, "A Rainy Day in New York", punand capat astfel colaborarii dintre cele doua parti pentru a patra sa productie. Intr-o plangere depusa joi la Curtea federala din districtul de sud din New York, in care…

- Jeff Bezos tocmai a sarbatorit implinirea a 55 de ani. Aniversarea i-a fost afectata de faptul ca noua sa prietena, Lauren Sanchez, a lasat sa ajunga sub ochii prietenilor pozele si mesajele pe care miliardarul i le-a trimis in cele opt luni de relatie. Mesajele trimise de Lauren au…

- Consilierul delegat al Amazon, Jeff Bezos, care miercuri a anuntat ca divorteaza, a mentinut o relatie in secret cu Lauren Sanchez, prezentatoare a programului matinal al postului Fox din Los Angeles (California), potrivit mass-media americane citate joi de EFE preluate de agerpres.Vezi și:…

- Jeff Bezos, cel mai bogat om din lume, cu o avere estimata la 137 de miliarde de dolari, va divorta de sotia sa, MacKenzie Bezos, dupa 25 de ani de casnicie. Conform legii din SUA, in lipsa unui contract prenuptial, cei doi soti vor trebui sa-si imparta echitabil proprietatile pe care le detin.

- Miliardarul american Jeff Bezos și soția sa, MacKenzie, divorțeaza dupa 25 de ani de casnicie, se arata intr-o declarație comuna postata pe contul de Twitter al companiei deține de Bezos,...

- Consiliul de ministri a aprobat un buget de 1,2 miliarde de euro pentru dezvoltarea si realizarea programului Gaganyaan (''vehicul spatial'' in limba hindi), potrivit unui comunicat oficial. Decizia vine dupa un discurs sustinut in luna august de premierul Narendra Modi, care a anuntat ca India va…