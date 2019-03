Despăgubiri pentru victimele sterilizării forțate Mii de victime ale sterilizarii forțate in Japonia vor primi in cele din urma o compensație pentru suferința lor printr-o lege a eugeniei, care nu mai exista. Aproximativ 16.500 de persoane, majoritatea femeilor cu dizabilitați, au fost vizate intre 1948 și 1996, in baza unei legi japoneze care viza stoparea nașterii copiilor descriși ca fiind "inferiori". Victimele supraviețuitoare vor primi in curand pe langa "scuze profunde" și plați forfetare de 3,2 milioane de yeni (28.700 de dolari sau 21.600 de lire sterline). Toate acestea sunt prevazute intr-un proiect de lege convenit intre… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

